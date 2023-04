Volkswagen ID. Buzz nu als Pro

Nu de speciale 1ST-introductie-uitvoeringen van de ID. Buzz niet meer te bestellen zijn, neemt de ID. Buzz Pro het stokje over. Zijn interieur biedt ruimte voor vijf inzittenden en (vakantie)bagage. Het 77 kWh accupakket is goed voor een actieradius van maximaal 415 km. Met de 170 kW snellaadmogelijkheid is het opladen van de accu van 5-80% onder ideale omstandigheden in een half uur te doen.

De luxe van Pro

De ID. Buzz Pro is ook een pro in luxe. Dat begint met blikvangers als 19 inch lichtmetalen velgen 'Tilburg' en hightech LED-koplampen. Hij biedt het 'Ready to Discover' multimediasysteem, App-Connect draadloze smartphone-integratie, parkeersensoren voor en achter, Lane Assist en Cruise Control afstandsregeling. Voor comfort zijn er automatische airconditioning met twee klimaatzones, standaard verwarming van stoelen, stuur en voorruit. Dan zijn er details zoals de kunstlederen bekleding van het stuur en de ID. Buzz Box, de handige, ruime en uitneembare middenconsole tussen de voorstoelen.

Buzz op maat

De ID. Buzz Pro biedt vele personaliseringsmogelijkheden. Zo is bijvoorbeeld de kleur van het interieur af te stemmen op de exterieurtint. Daarnaast zijn er tal van design-, interieur-, multimedia, comfort- en assistentiepakketten beschikbaar om de ID. Buzz Pro naar eigen wens en smaak te configureren.

De ID. Buzz Pro is er vanaf € 67.490. In de configurator is de Pro naar eigen voorkeur te personaliseren. Ook deze nieuwe uitvoering kan op afstand worden voorzien van nieuwe functies dankzij over-the-air updates.

Volkswagen Service

Elke ID. Buzz wordt geleverd inclusief t/m 7 jaar onderhoud en de wettelijke 8 jaar garantie op de hoogvoltaccu (of max. 160.000 km). Daarnaast ontvangt de koper gratis 24-uurs pechhulp binnen Europa. Men kan terecht bij het dealernetwerk in Europa voor eventuele vragen of service.