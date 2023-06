Volkswagen ID. Buzz nu ook met lange wielbasis

De Volkswagen ID. Buzz met lange wielbasis is 4,96 meter lang (reguliere ID. Buzz: 4,71 m) en heeft een wielbasis van 3,24 meter (ID. Buzz: 2,99 m). De hoogte (1,93 m) en breedte (1,99 m) zijn ongewijzigd gebleven. De extra lengte wordt optisch verdeeld over de bredere schuifdeuren (+19,2 cm) en 5,8 centimeter extra ruimte tussen de C-stijlen en de achterwielen. Daardoor is het design nog steeds herkenbaar. Ook de V-vorm van het front en de signatuur van de LED-koplampen en -achterlichten dragen daaraan bij. De Cw-waarde van 0,29 is opvallend laag.

Ruimte

De ID. Buzz met lange wielbasis is er als vijfzitter (2/3 met verstelbare rugleuning van de verschuifbare achterbank), als zeszitter (2/2/2; individuele stoelen op de tweede rij) en als zevenzitter (2/3/2 met neerklapbare en uitneembare achterste stoelen). De passagiersstoel, de buitenste stoelen op de tweede rij en de zitplaatsen op de derde rij hebben ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderstoeltjes. Voor de bekleding worden in plaats van leder diervrije materialen gebruikt. Ook worden gerecyclede materialen zoals SEAQUALL toegepast.

Het laadvolume van de ID. Buzz met lange wielbasis bedraagt 2.469 liter. In vijfzits configuratie is 1.340 liter beschikbaar en zelfs met zeven zitplaatsen in gebruik nog 306 liter.

Innovatie in het interieur

Blikvangers in het interieur zijn het digitale dashboard (13,5 cm) en het grote (32,8 cm) touchdisplay voor het infotainmentsysteem. Dat is dankzij software 5.0, een nieuwe interface en een gewijzigde menustructuur nu eenvoudiger te bedienen. Via twee permanent zichtbare balken en de knop van het nieuwe Car Control Center zijn tal van functies direct toegankelijk. Veel ervan zijn ook met stembediening aan te sturen. Diverse touchsliders zijn nu verlicht voor extra gebruiksgemak. De lichtstrip van het interactieve ID. Light ondersteunt de bestuurder bij bijvoorbeeld de navigatie en waarschuwt bij eventueel gevaar. In de ID. Buzz met lange wielbasis debuteert ook een head-up display.

Praktische details zijn de USB-C poorten met vermogens tot 45 W voor het snel opladen van smart devices en de ID. Buzz Box, waarin grotere voorwerpen als flessen en laptops zijn op te bergen. De Box is op verschillende punten in het interieur te bevestigen.

Transparant of ondoorzichtig: slim panoramadak

Het panoramadak met smartglass is een belangrijke noviteit. Dankzij de ruime afmetingen (1,71 x 1,04 m) omspant het de zitplaatsen op de eerste en tweede rij. Door de touchslider of een stemcommando te gebruiken, wisselt het dak van transparant naar ondoorzichtig en omgekeerd. Het geheim zit in de elektrische aansturing van vloeibare kristallen.

Het dak draagt ook met speciale coatings bij aan een aangename interieurtemperatuur en aan het beperken van het energieverbruik. Tevens vergroot dit dak de hoofdruimte met 30 mm.

Groter accupakket, nieuwe elektromotor

De lange wielbasis heeft als extra voordeel dat er plaats is voor een groter accupakket met een capaciteit van 86 kWh. Net als het standaard accupakket (77 kWh) is de nieuwe versie snel te laden met 170 kW gelijkstroom. De ID. Buzz met lange wielbasis is er ook met een nieuwe, 210 kW / 286 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Het maximale koppel bedraagt 550 Nm. Met de nieuwe elektromotor bedraagt de elektronisch begrensde topsnelheid 160 km/u (topsnelheid reguliere ID. Buzz: 145 km/u).

Het lithium-ion accupakket bevindt zich in de wagenvloer, wat zorgt voor een laag zwaartepunt. Samen met de McPherson voorwielophanging en de multilink-constructie achter leidt dat tot een neutraal weggedrag. De draaicirkel van de ID. Buzz met lange wielbasis bedraagt 11,8 meter (reguliere ID. Buzz: 11,1 m). Er is keuze uit 18, 19 of 20 inch wielen. Banden met een lage rolweerstand zijn altijd standaard.