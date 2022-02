Volkswagen ID.Buzz

Volkswagen ID. Buzz bezoekt Nederland

11 februari 2022 | In aanloop naar zijn officiële wereldpremière op 9 maart 2022 is de Volkswagen ID. Buzz 'on tour' in Europa om meters te maken. Een gecamoufleerd prototype van de volledig elektrisch aangedreven bus doet momenteel een groot aantal Europese steden aan. Deze week was het de beurt aan Amsterdam.