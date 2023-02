Volkswagen ID.Buzz aangekleed als Porsche Renndienst wagen

De Porsche 904, 908, 910 en 917 mogen dan wel de grote racelegendes uit Zuffenhausen zijn, maar ook een andere auto draagt in de jaren vijftig, zestig en zeventig bij aan het succes van het Porsche-fabrieksteam: de VW Transporter van Porsche Renndienst. De bus (ook bekend als 'Bulli') is populair vanwege zijn grote laadruimte en herkenbaarheid. Als er de avond voor de beslissende race nog snel een versnellingsbak of een motor moet worden vervangen, vinden de technici de nodige reserveonderdelen in de laadruimte. Daarnaast dient de Bulli van tijd tot tijd ook als geïmproviseerd hotel voor de leden van het raceteam, wordt de pickup-versie van de T1 gebruikt als autotransporter en zet Porsche 'm ook in als taxi om de coureurs van en naar de circuits te rijden.

De Porsche Renndienst Bulli wordt voor het eerst gebruikt door het Porsche-fabrieksteam tijdens de Mille Miglia-race in 1954. Porsche heeft geen geschikte transportwagen voor zijn racers, en dus wordt het idee geboren om een T1 om te bouwen om daarmee de Porsches te vervoeren. De varianten van de Renndienst-bus zijn niet alleen functioneel, maar zien er met hun donkerrode lak ook nog eens geweldig uit. Het rijdende gereedschapsschuurtje voor raceteams heeft de karakteristieke Porsche-styling uit die jaren met een Porsche-logo en witte belettering op de flanken.

Of het nu gaat over de Mille Miglia, de Marathon de la Route, de legendarische Targa Florio-races op Sicilië of de 24 uur van Le Mans: de servicewagens van Porsche in Burgundy red dragen indirect bij aan de vele overwinningen die het merk in de autosport behaalt. Bovendien zijn het zeer herkenbare voertuigen die de Porsche-fans en het publiek aanspreken. Vele originele bussen van Porsche Renndienst hebben de honderdduizenden kilometers die van circuit naar circuit werden afgelegd overleefd en zijn nu in handen van musea en privécollecties in Europa en de Verenigde Staten. De Porsche Renndienst-bus is cult; niet voor niets rijden er tegenwoordig vele omgebouwde T1 en T2 Bulli's rond die tot in het detail zijn nagebouwd.

De verkregen cultstatus wordt nu door de Nederlandse Porsche-organisatie onderstreept. De acht dealers en de importeur nemen ieder een Volkswagen ID. Buzz in gebruik die voor wat betreft de kleurstelling en belettering is geïnspireerd door de Volkswagen T1- en T2-busjes van Porsche Renndienst. Onderhuids zijn de Renndienst-reïncarnaties ID. Buzz 1st Max personenversies met een 77 kWh accupakket en een 150 kW/204 pk elektromotor die de achterwielen aandrijft. De Porsche Centra zullen hun ID. Buzz Renndienst onder meer inzetten als shuttlebus en voor promotionele doeleinden en bij evenementen.