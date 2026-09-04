ID. Buzz Cargo nu ook als lange versie

Voor grotere transportklussen introduceert Volkswagen Bedrijfswagens nu de ID. Buzz Cargo met lange wielbasis (LWB). De verlengde uitvoering heeft een laadvolume van 4,4 m3 en een laadruimtelengte van maximaal 2,45 meter. Afhankelijk van de aandrijving bedraagt het maximale laadvermogen 690 kg.

86 kWh accupakket, ook als 4MOTION

Tot de uitrusting van de ID. Buzz Cargo LWB behoren een tweede schuifdeur en 19 inch lichtmetalen velgen. Net als bij de versie met normale wielbasis is de ID. Buzz Cargo LWB verkrijgbaar met achterdeuren als alternatief voor de achterklep. Daarnaast is hij uitgerust met een 86 kWh accupakket (normale wielbasis: 79 kWh) en wordt hij ook leverbaar met 4MOTION vierwielaandrijving als alternatief voor achterwielaandrijving. In dat geval stijgt het vermogen van 210 kW (286 pk) naar 250 kW (340 pk).

Nieuwe software, nieuwe functies

Deze zomer werd de ID. Buzz verbeterd, waarbij de nieuwste softwaregeneratie een scala aan nieuwe functies aan het palet van de ID. Buzz toevoegt. Hiertoe behoort onder meer de verbeterde Connected Travel Assist met automatische verkeerslichtherkenning, die de ID. Buzz automatisch tot stilstand afremt als het systeem een rood licht detecteert. Een ander voorbeeld is one-pedal-driving, waarbij energie wordt teruggewonnen totdat de ID. Buzz helemaal tot stilstand komt. De nieuwe Vehicle-to-Load-functie maakt het in de toekomst bovendien mogelijk om via een speciale adapter op de laadpoort externe apparaten te voorzien van een continu vermogen van 2,0 kW.

Infotainment met nieuwe diensten

Verder debuteerde recent het nieuwe Innovision infotainmentsysteem in de ID. Buzz. Het bevat onder meer een nieuwe app-store waarmee functies en diensten digitaal, flexibel en specifiek voor de ID. Buzz kunnen worden geactiveerd of uitgebreid. Ook is de bediening van de ID. Buzz verder verbeterd dankzij een multifunctioneel stuurwiel met nieuw ontworpen drukknoppen.