ANWB stapt over op Volkswagen ID.Buzz

De Wegenwacht-editie van de ID. Buzz heeft een unieke inbouw, waarbij in nauwe samenwerking tussen de Wegenwacht en ModiForce (het in- en ombouwbedrijf van Pon) is gekozen voor lichtgewicht materialen. Ook is er een balans gevonden tussen het laadvermogen, een handige inrichting en een breed pakket aan gereedschappen. De ID. Buzz heeft een universeel reservewiel, meerdere accu's en een starthulpinstallatie aan boord. Omdat een Wegenwacht ook eerste hulp moet kunnen verlenen, is de elektrische bus ook voorzien van een EHBO-koffer. In totaal komt het extra gewicht op zo'n 600 kilogram uit. Daarmee bedraagt de actieradius van de ID. Buzz naar verwachting ongeveer 250 kilometer. Optioneel kan de nieuwe ANWB-bus ook nog een zogenoemde charger aan de trekhaak meenemen, zodat de ID. Buzz stilgevallen elektrische auto's ter plekke kan bijladen.

Meer nieuwe elektrische Volkswagens als dienstauto

De dertig nieuwe ID. Buzz-modellen zijn niet de enige nieuwe elektrische Volkswagens die de Wegenwacht dit jaar in de vloot opneemt. De ANWB heeft ook al 110 exemplaren van de ID.4 besteld. Vorig jaar zette de pechhulpdienst al vijftig ID.4's op de weg, waarmee de ANWB dit jaar in totaal 110 ID.4's heeft rondrijden. Daarmee levert Volkswagen een belangrijke bijdrage aan de ANWB Wegenwacht om diens groene doelstellingen te behalen. De organisatie wil namelijk dat haar vloot in 2025 25% minder CO2 uitstoot vergeleken met 2019. Rond 2030 wil de Wegenwacht zelfs volledig emissievrij te zijn.

Bij een groeiend elektrisch wagenpark hoort uiteraard ook een slimmere en uitgebreider laadnetwerk. Dit jaar plaatst de ANWB 150 nieuwe oplaadpunten, waarvan de helft als eerst wordt geplaatst in de pechhulpcentra in Amsterdam, Den Haag-Ypenburg en Utrecht.

Lange samenwerking

De samenwerking tussen Volkswagen en de ANWB Wegenwacht bestaat al bijna vijf decennia. Het begon allemaal medio jaren '70, toen de Wegenwacht in de eerste generatie van de Volkswagen Golf het ultieme pechvoertuig zag. Ook de tweede-, derde- en vierde-generatie Golf kregen die rol. Uniek aan de eerste twee generaties Wegenwacht-Golfs was de lichtbak op het dak, die de vorm van een driehoek met de punt naar voren had. Die vorm was het meest aerodynamisch en dat scheelde de ANWB op jaarbasis 100.000 gulden aan brandstofkosten ten opzichte van een reguliere lichtbalk.

De Golf III had ook een belangrijke noviteit voor de Wegenwacht. Van die modelgeneratie verscheen voor het eerst een stationwagon (Variant), die veel meer binnenruimte dan de reguliere hatchback had. Bovendien had de Golf III geen lichtbak, maar een polyester dak met geïntegreerde knipperlichten. De kenmerkende 'knipperlicht-oren' op de eerste twee Wegenwacht-Golfs waren vanaf die generatie verleden tijd. De Golf IV van de Wegenwacht was ook een stationwagon met polyester dak.

Voor gebruik in de stad voegde de Wegenwacht in 1996 de Volkswagen Polo aan de vloot toe, inclusief de bijzondere Polo Van-uitvoering. In datzelfde jaar deed de organisatie een beroep op de Transporter T4. Ook de T5 en T6 deden daarna dienst als pechvoertuig. In 2004 nam de Volkswagen Touran het stokje over van de Golf en Polo. De extra ruimte die de Touran en Transporter boden, was nodig omdat de Wegenwacht in die periode steeds meer apparatuur moest meenemen door de toenemende complexiteit van auto's. Zo had de Touran een hefkussen voor het verwisselen van banden en beschikte de Transporter over een installatie om mensen te helpen die de verkeerde brandstof hadden getankt. In 2010 nam de Wegenwacht ook de compactere Caddy aan. Met een belangrijke reden, want diens schuifdeuren zorgden voor meer veiligheid tijdens werken langs de weg.

Het elektrische hoofdstuk van de ANWB Wegenwacht startte ook met Volkswagen. De e-Golf was in 2018 namelijk de eerste elektrische personenauto die als dienstauto werd gebruikt. Sinds vorig jaar is die rol ook weggelegd voor de ID.4.