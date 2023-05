2 juni is Volkswagen Bus Day

Het toekennen van een internationale feestdag aan de Volkswagen-bus is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het succesvolle model. Door de jaren heen heeft de bus namelijk een belangrijke rol gespeeld op cultureel en maatschappelijk gebied. "Of je ze nu bussen, Bulli's of Kombi's noemt, het erfgoed van de Type 2 en diens opvolgers is wereldwijd ongeëvenaard", vertelt Cameron Batten, Chief Communications Officer van Volkswagen Amerika. "We zijn enorm verheugd om deze jaarlijks terugkerende feestdag met alle eigenaren en liefhebbers te vieren. De introductie van de ID. Buzz in Amerika draagt op een toepasselijke manier bij aan het voortzetten van de traditie."

De initiatiefnemers van de jaarlijkse internationale feestdag zijn Volkswagen Amerika en National Holiday Calendar, de organisatie die een internationale kalender bijhoudt van bijzondere, vrolijke of belangrijke doelen. Wat ooit in 2013 begon met 'International Popcorn Day' is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen dat wereldwijd wordt omarmd door uiteenlopende gemeenschappen die cultuur of maatschappij op een voetstuk plaatsen. En nu dus ook door liefhebbers van de Volkswagen-bus.

De eerste Volkswagen Bus Day wordt gevierd op een plek die goed past bij het lokale erfgoed van het model. Huntington Beach in Californië is een echte hotspot voor de surf-community en de Volkswagen-bus is al generaties lang het ideale vervoermiddel voor gepassioneerde surfers en hun vrolijk gekleurde surfboards. Op 2 juni dit jaar zijn fans en eigenaren van Volkswagen-bussen van harte welkom om kennis te maken met elkaar en met de ID. Buzz, die vanaf dat moment voor de Amerikaanse markt in een uitvoering met verlengde wielbasis verkrijgbaar is.

Op het evenement, dat wereldwijd zal worden gestreamd via Youtube, is ruimte gemaakt voor een echte Cars & Coffee. Ook is er vermaak aanwezig en verzorgt Volkswagen er verschillende demonstraties met nieuwe modellen.