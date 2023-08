Volkswagen ID.7

Volkswagen start productie ID.7

22 augustus 2023 - In Emden, net over de grens bij Groningen, is Volkswagen gestart met de productie van de ID.7. De slank gelijnde grote sedan is het topmodel binnen de elektrische ID.-familie. Met een bereik tot wel 700 kilometer, een eigen bedieningsconcept, modern klimaatbeheersing en meer zet hij nieuwe stappen voor Volkswagen. Medio september maakt Volkswagen de prijzen bekend. Vanaf dat moment is de ID.7 ook te configureren en te bestellen. Later dit jaar wordt hij in de Nederlandse Volkswagen-showrooms verwacht.