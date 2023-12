Volkswagen ID.7 nu in de showroom

Met het debuut van de ID.7 Pro Business in Nederland zijn de definitieve specificaties van het model iets gewijzigd. Metallic lak is bijvoorbeeld standaard. Oorspronkelijk zou de elektrisch aangedreven auto beschikken over 20 inch lichtmetalen velgen. Mede doordat dit is gewijzigd in 19 inch lichtmetalen velgen van het type 'Hudson', is de definitieve vanafprijs zelfs lager uitgevallen en vastgesteld op € 61.490. De oorspronkelijke 20 inch 'Montreal' velgen zijn overigens wel als optie beschikbaar.

Specificaties

In combinatie met het 77 kWh accupakket is in theorie een actieradius tot 617 kilometer mogelijk. Dankzij de 175 kW-oplaadmogelijkheid is het accupakket onder ideale omstandigheden in maar 28 minuten van 5-80% te laden.

IQ.Light LED Matrix-verlichting draagt bij aan veilig reizen in het donker. De instap is al makkelijk dankzij het sleutelloze vergrendel- en startsysteem (Keyless Acces). De nieuwe, elektrisch verstelbare en verwarmde Ergo-Active voorstoelen zijn nieuw voor Volkswagen. Alle zitplaatsen zijn bekleed met 'ArtVelours'. Het automatische Climatronic airconditioningsysteem zorgt voor het gewenste interieurklimaat.

De ID.7 beschikt over navigatie Discover Pro met een 38,1 cm centraal display. Ook een augmented reality head-up display is standaard op alle uitvoeringen en dat geldt tevens voor rijhulpsystemen zoals Travel Assist inclusief Adaptive Cruise Control en de 'Area View' 360 graden camera die de omgeving rond de auto in beeld brengt.

Prijzen

De ID.7 Pro Business is leverbaar vanaf € 61.490 en staat nu bij de Volkswagen-dealers klaar voor een proefrit. Later in het voorjaar volgt de ID.7 Pro, het nieuwe instapmodel voor de serie. Die heeft een lagere vanafprijs van € 59.990. Alle ID.7-uitvoeringen worden standaard geleverd met 2 jaar volledige fabrieksgarantie, alsmede de wettelijk verplichte 8 jaar garantie op het accupakket (of maximaal 160.000 km). Tenslotte is er 7 jaar onderhoud en APK.