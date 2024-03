Dat de ID.7 zich richt op het topsegment is niet meteen duidelijk. Net als iedere andere Volkswagen heeft de ID.7 een beschaafde uitstraling en een tijdloos lijnenspel. Daarom is niet meteen duidelijk hoe groot de ID.7 daadwerkelijk is. Dit is namelijk geen tegenhanger voor de Volkswagen Passat, Tesla Model 3 of BMW i4. Met een lengte van net geen 5 meter moet de ID.7 worden vergeleken met de (voormalige) Volkswagen Phaeton, Tesla Model S, BMW i7 en Audi e-tron GT.

De ID.7 is echter geen sedan, maar een "liftback". De achterruit scharniert namelijk mee met de achterklep voor optimale toegang tot de kofferruimte. Die bagageruimte is bijzonder groot dankzij de enorme diepte. Alhoewel achterin niet bijzonder veel luxe is te vinden, is de beenruimte voldoende om de ID.7 in te zetten als auto met chauffeur. Echter, de zit achterin is erg diep en dat ervaart niet iedereen als aangenaam. De ruimte voorin is zeer goed, waarbij het slimme elektro-chromatische panoramadak voor extra hoofdruimte zorgt (elektronisch dimmen vraagt minder ruimte dan dimmen met een rolgordijn).

Uitrusting

Kenmerkend voor alle ID-modellen is de minimalistische opzet. Veel zaken die horen bij een traditionele auto met verbrandingsmotor (controlelampjes, startknop / contactslot, versnellingshendel, koppelingspedaal, middentunnel) zijn niet van toepassing op een elektrische auto. Daarom heeft Volkswagen de cockpit voor de ID-modellen opnieuw ontworpen. In de basis volgt de ID.7 dat vernieuwende concept, maar dan met meer aankleding voor een minder sobere uitstraling.

Terwijl veel elektrische auto's schitteren met grote beeldschermen, is de ID.7 juist voorzien van een heel klein beeldschermpje achter het stuurwiel. Daarop is alleen de meest essentiële informatie te vinden. Al het andere wordt geprojecteerd op het grote head-up display en dat blijkt in de praktijk een veel slimmere oplossing te zijn. Daarbij is de ID.7 voorzien van het "ID light": een lichtbalk over de gehele breedte van de voorruit waarmee de auto communiceert met de bestuurder. Kleuren of bewegingen duiden op een afslag (animeren naar links of rechts), gevaar (knipperend rood) of begrip (pulserend groen). Met deze opzet bewijst Volkswagen dat een elektrische auto geen rijdende computer hoeft te zijn, terwijl de ID-modellen toch vernieuwend zijn.

Het audiosysteem van Harman-Kardon klinkt heel behoorlijk, maar deze fabrikant heeft in andere auto's laten zien tot veel meer in staat te zijn.

„De ID.7 is de eerste van een nieuwe generatie Volkswagens waarbij de techniek, verfijning, rijeigenschappen en ergonomie op een hoger niveau staan“

Tijdens de test viel op dat de verwarming buitengewoon snel op temperatuur is. De ID.7 weet het interieur zelfs sneller te verwarmen dan een auto met verbrandingsmotor die dat met restwarmte doet!

Elektrische auto

De ID.7 is de eerste van een geheel nieuwe generatie elektrische auto's van Volkswagen. De batterij, regeleenheid en elektromotor zijn allemaal herzien. Daarom zou de ID.7 sneller laden, minder verbruiken en dus een grotere actieradius hebben. En tijdens de test maakte de ID.7 dat allemaal waar!

Door in het navigatiesysteem een snellader als bestemming op te geven, verwarmt de batterij voor om ter plaatse extra snel te kunnen laden (kan ook handmatig, zo'n 30 minuten voor het laden). Eenmaal bij de snellader valt op dat de testauto steevast sneller wist op te laden dan de computer voorspelde tijdens het voorverwarmen. Vanaf zo'n 20% acculading kan met een snelheid van 140 kW tot 160 kW worden geladen. Dat neemt rond de 60% af tot 99 kW en die snelheid wordt tot ruim 80% aangehouden. Tijdens het laden geeft het centrale beeldscherm lekker veel informatie over het proces. Heel slim: het laadklepje opent naar boven zodat het een "afdakje" vormt. Keurig allemaal!

De test vond plaats onder ongunstige weersomstandigheden (waterkoud, regenachtig) en daarbij kwam het gemiddelde verbruik uit op 16.7 kWh / 100 km. Dat is vergelijkbaar met auto's die een maatje kleiner zijn! Dit is niet alleen te danken aan de nieuwe elektromotor, maar ook aan de gunstige stroomlijn en de goede mogelijkheden tot regenereren. De actieradius was tijdens de test net geen 500 km (Volkswagen belooft 600 km onder ideale weersomstandigheden).

De prestaties van de hier gereden versie met 286 pk (achterwielaandrijving) zijn ruim voldoende. In de sport-stand is de ID.7 gewilliger, maar nooit echt venijnig. Dat is goed, want bij voluit accelereren wordt de neus licht en is de besturing zoekerig. De rijgeluiden zijn onder alle omstandigheden minimaal. Ook op dit punt heeft Volkswagen echt vooruitgang geboekt ten opzichte van de eerdere ID-modellen.

Rijeigenschappen

De ID.7 is direct getest na Volkswagen's topmodel: de Touareg. En dan valt iets bijzonders op: ondanks de lagere zit voelt de ID.7 grootser en statiger dan het topmodel! Het geheim zit in het onderstel en de gewichtsverdeling. De ID.7 "zoeft" heerlijk over het asfalt, dat in de ID.7 nog vlakker lijkt dan in andere auto's.

Alhoewel de ID.7 op stalen veren staat, kan wel worden gekozen voor een sportief of comfortabel karakter. Het verschil tussen beide is duidelijk merkbaar en toch is de sportstand zelden gebruikt. Een sportstand wordt in de regel namelijk niet gebruikt om harder te rijden, maar voor betere communicatie met het mechaniek. Echter: de ID.7 is ook in de comfortabele modus vertrouwenwekkend en communicatief.

Tenslotte

Afgaande op de afmetingen en techniek ligt het voor de hand om te vragen of de ID.7 een "Tesla-killer" is. Het antwoord is: nee, net zoals een peer geen "appel-killer" is. De ID.7 is niet half zo innovatief als de Model S, die ondanks de hoge leeftijd nog steeds uiterst concurrerend is. Het sterke punt van de ID.7 is de herkomst: een Volkswagen is gemaakt in Europa voor Europeanen. Alles wat voor de Amerikaanse fabrikant minder belangrijk is, is bij de ID.7 juist dik in orde. Denk daarbij aan dodehoekdetectie, ondersteuning voor Apple CarPlay / Android Auto, de pasvorm van de stoelen en natuurlijk de afwerkingskwaliteit.

En het lekkerste is voor het laatst bewaard: ondanks alle kwaliteiten heeft de ID.7 wel de prijs van een Volkswagen. Natuurlijk is dit geen weggevertje, maar vergeleken met de concurrentie is de ID.7 vele duizenden euro's goedkoper.

Conclusie

Waarom introduceert Volkswagen een luxe reisauto? Om te laten zien waartoe het in staat is. De Volkswagens ID.3, ID.4 en ID.5 zijn elektrische auto's volgens de standaardaanpak van Volkswagen. De ID.7 is de eerste van een nieuwe generatie Volkswagens waarbij de techniek, verfijning, rijeigenschappen en ergonomie op een hoger niveau staan.

De vraag is dan: is de ID.7 een Volkswagen voor de elite? Het antwoord op die vraag is eveneens: nee. Volkswagen geeft met de ID.7 een eigen invulling aan het concept van een reisauto. In de regel hebben dergelijke auto's een weelderige uitstraling, bieden ze overdadige luxe en leveren ze verpletterende prestaties. De Volkswagen ID.7 is op al deze vlakken veel beschaafder. Daarom is de ID.7 beduidend minder kostbaar en zo kan Volkswagen een andere doelgroep aanspreken.