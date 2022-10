De belofte van een nieuwe dag

Eigenlijk begint het verhaal van Nio 8 jaar geleden. Een succesvolle Chinese zakenman kreeg gezinsuitbreiding en vanaf dat moment ging hij nadenken over de toekomst. William Li was van mening dat klimaatverandering de grootste uitdaging vormt voor een volgende generatie en hij wendde zijn kapitaal aan om dat probleem op te lossen. Li begon een bedrijf waarbij alles draait om milieuvriendelijkheid en het betrekken van mensen bij zijn streven. Dit concept is inmiddels zo succesvol in China, dat het bedrijf fans heeft die Li bewonderen zoals de oprichters van Apple en Tesla worden bewonderd.

ET7

Dat bejubelde bedrijf breidt nu uit naar Europa, te beginnen met het topmodel: de Nio ET7 ("Emotional Tourer", formaat 7 uit 10). Qua formaat zit de ET7 tussen auto's uit het hoge segment (Audi A6, Mercedes E-Klasse) en het topsegment (A8, S-Klasse) in. Ondanks het minimalistische lijnenspel straalt de ET7 uit dat dit een elektrische en vooral een vernieuwende auto is.

In het interieur ligt de nadruk op techniek en milieuvriendelijkheid. De stoelen zijn bekleed met vegan leder, de decoratie is van snelgroeiend rotan. De bouwkwaliteit is prima. De ruimte voorin is uitstekend, de ruimte achterin zelfs overweldigend. Dit is te danken aan het feit dat Chinese klanten zich bij voorkeur laten rijden. De enorme beenruimte achterin gaat echter ten koste van de bagageruimte, want die is beduidend kleiner dan bij de Europese concurrenten. Jammer: er is geen speciale plek voor de laadkabels en er is geen bergruimte onder de motorkap.

Rijdende computer

Bij traditionele autofabrikanten staat mechaniek nog altijd op de eerste plaats en wordt langzaam ruimte gemaakt voor digitale techniek. Nio behoort tot de nieuwkomers waarbij computers centraal staan en het mechaniek niet meer dan een noodzakelijke basis is. Een van de specificaties waarmee de ET7 indruk maakt, is namelijk de rekenkracht. Met 48 generieke rekeneenheden, 256 3e generatie Tensor eenheden en 8096 CUDA eenheden is de ET7 een rijdende computer die goed is voor 1016 TOPS. Dat zegt de traditionele "petrolhead" misschien weinig, maar computernerds (zoals de Autozine redactie) zijn hiermee definitief in vervoering gebracht!

Nadat een auto is verkocht, is het lastig om nog onderdelen te vervangen, terwijl software gaandeweg kan worden verbeterd. Door de ET7 nu al te voorzien van alle denkbare sensoren en een surplus aan rekenkracht om de data ervan te verwerken, is de auto nu al klaar voor de toekomst.

De meeste functies worden bediend via het centrale beeldscherm en... Nomi. "Nomi" is een kunstmatig intelligente, spraakgestuurde assistent. Deze heeft een persoonlijkheid gekregen in de vorm van een gezichtje dat centraal op het dashboard staat. Zodra iemand instapt, draait Nomi zich naar die persoon en wordt deze enthousiast begroet. Of beter gezegd: overenthousiast, want de Engelse stem klinkt als een panisch optimist die continu aan een mix van helium en XTC is. Positieve energie is leuk, maar deze jolige dame past niet bij het beeld dat de rest van de auto neerzet.

Voor de intelligentie achter Nomi valt Nio niet terug op een bestaande aanbieder. Daarom beperkt de kennis van Nomi zich vooralsnog tot het bedienen van de auto. Alles wat verder gaat dan dat (opvragen informatie, verbanden tussen commando's leggen) wordt beantwoord met "ik snap het nu niet, maar we werken continu aan verbetering, dus probeer het later nog eens". Op het moment van schrijven is Nomi daarom de domste van alle slimme assistenten die in omloop zijn. Dankzij de enorme rekenkracht kan dit in de toekomst echter snel veranderen.

Ook het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is geheel in eigen huis ontwikkeld (kaartmateriaal van leverancier "Here"). Omdat Nio een eigen "ecosysteem" wil opbouwen, waarin de klant alle denkbare diensten kan afnemen, kiest de fabrikant er nadrukkelijk voor om Apple CarPlay en Android Auto niet te ondersteunen. Tijdens deze eerste kennismaking functioneerde het infotainment-systeem naar behoren, maar deed het niet meer dan gemiddeld.

Eén voorziening is uiterst innovatief: een eigen interpretatie van de virtual reality bril, genaamd de "PanoCinema". Wanneer de passagier deze draagt is het alsof er een 3 meter breed beeldscherm voor de auto zweeft, terwijl alles wat in en om de auto gebeurt ook nog te zien is. Hiermee kan onderweg op hoge kwaliteit film worden gekeken, met gering risico op wagenziekte. Helaas was op het moment van testen slechts één demofilm beschikbaar, maar de beeld- en geluidskwaliteit hiervan is uitmuntend.

„Als het gaat om de bouwkwaliteit, het weggedrag en de aandrijftechniek, dan staat Nio nu al op het niveau van de gevestigde orde“

En als het over geluid gaat: het audiosysteem bestaat uit 23 luidsprekers en kan Dolby Atmos (7.1.4 kanaals) weergeven. Wanneer echter ouderwets stereosignaal wordt aangeboden, zijn al deze luidsprekers en filters niets waard en is de klank van het audiosysteem niet meer dan "voldoende".

Zelfrijdende auto

De enorme rekenkracht is primair aanwezig voor de zelfrijdende functies. In China is het opgeven van een adres voldoende, waarna de ET7 zelfstandig naar de bestemming kan rijden. Echter, in Europa staat de wet dat nog niet toe. De 33 (!) sensoren worden daarom nu slechts gebruikt om data te verzamelen waarmee het kunstmatig intelligente model kan worden getraind voor Europese wegen en Europese verkeerssituaties. Wie daar niet van is gediend, kan deze functies uitschakelen.

Vooralsnog is de ET7 in Europa beperkt tot het assisteren van de bestuurder. Op het display achter het stuurwiel wordt schematisch getoond wat de sensoren detecteren en dat is in de regel zeer adequaat. Vrachtwagens, personenauto's, fietsers en voetgangers worden bovendien keurig onderscheiden. Desondanks reageerde het systeem tijdens de test vaker fout dan goed. Als de bestuurder op een snelweg een lange vloeiende bocht stuurt, probeert de elektronica dat te "corrigeren" met korte houterige stuurbewegingen. Op een provinciale weg zonder middenlijn stuurde de ET7 steevast naar het midden, alsof het één extra brede rijstrook was. Bij iedere tegenligger moest vervolgens worden gecorrigeerd om een frontale aanrijding te voorkomen.

Omgekeerd reageerde de assistent juist niet toen het moest. Op de snelweg voegde een motorfiets op lage snelheid in zonder achterom te kijken en reageerde de computer niet. Het was aan de testrijder om een ongeluk te voorkomen. Kortom: de zelfrijdende functies hebben zich misschien bewezen in China, maar in Europa is de ET7 absoluut niet klaar om het stuur over te nemen.

Elektrische auto

De ET7 is een elektrische auto met een batterij van 75 of 100 kWh (en later 150 kWh). Daarmee bedraagt de actieradius 445 of 580 km. Laden bij een snellader van 0 tot 80% duurt respectievelijk 33 of 45 minuten.

Als dat te veel tijd kost, heeft Nio een alternatief: het wisselen van de batterij! Bij diverse batterijwisselstations in Europa (zie foto) kan het gehele accupakket binnen 5 minuten worden gewisseld. Dit is zeker geen nieuw concept, maar Nio geeft er een iets andere invulling aan. De ET7 heeft een groot bereik en kan snel laden. Daarom is het wisselen van accu slechts een optie en geen noodzaak. Daarnaast kan de techniek in de toekomst worden gebruikt om eenvoudig nieuwe accu-techniek te implementeren (bijvoorbeeld "solid state" accu).

Prestaties

De ET7 is goed voor 644 pk / 850 Nm. Om dit nuttig te kunnen gebruiken is vierwielaandrijving standaard. In de standaard modus is de ET7 vlot, stil en uiterst comfortabel. In deze stand is het ontspannen rijden en worden lange afstanden moeiteloos overbrugd. In de sportieve stand reageert de ET7 iets gretiger op het stroompedaal, zonder opdringerig of nerveus te worden.

Alleen in de extra sportieve stand is het volledige vermogen beschikbaar. Het is bovendien direct beschikbaar. Zodra daartoe aangespoord, laat de ET7 een tsunami van energie los op de elektromotoren, komt de neus iets omhoog en wordt deze grote limousine vastberaden naar de horizon gelanceerd. Vanaf zo'n 70 km/u komt nog eens een extra dosis sprintvermogen los en krijgen de inzittenden een milde schop in de rug. De topsnelheid van 200 km/u ligt niet alleen veel hoger dan bij de meeste andere elektrische auto's, hij wordt ook nog eens kinderlijk eenvoudig bereikt.

Tegenover het motorgeweld staan sterke remmen die deze kolos op warpsnelheid binnen korte afstand weer tot stilstand brengen. Alhoewel de ET7 altijd voelbaar zwaar (2.4 ton) is, zijn de remmen capabel en goed te doseren. Uiteraard houdt de ET7 in wanneer het stroompedaal wordt losgelaten om energie terug te winnen. Dit is echter niet zo sterk dat met één pedaal kan worden gereden. Een gemis, wat Autozine betreft.

Weggedrag

De gekozen rijmodus is niet alleen bepalend voor de prestaties, maar ook voor het weggedrag. Omdat de ET7 standaard is voorzien van luchtvering, is het verschil tussen de comfortabele en sportieve stand veel groter dan bij auto's met alleen stalen veren.

Toch verschilt de ET7 op dit punt weinig van andere grote elektrische auto's. Bij Nio draait alles om software en is het mechaniek niet meer dan een basis die op hetzelfde niveau moet staan als de gevestigde orde.

Conclusie

Heeft de Nio ET7 het in zich om de wereld buiten China te veroveren? Na een proefrit is het antwoord een voorzichtig "ja". Die voorzichtigheid wordt betracht omdat alles wat de ET7 uniek maakt niet getest kon worden (eenvoudig opwaarderen van componenten), nog in een pril stadium verkeert (slimme assistent), of nog niet in Europa is toegestaan (zelfrijdende functies).

Daarom is deze eerste kennismaking vooral die met de basisfuncties. Als het gaat om de bouwkwaliteit, het weggedrag en de aandrijftechniek, dan staat Nio nu al op het niveau van de gevestigde orde. Echter, bij de gevestigde orde blijft het daarbij. Nio hoort echter bij de merken waarbij mechaniek slechts de basis vormt en de software het verschil maakt. En juist omdat software eenvoudig is aan te passen, kunnen alle beloften in de toekomst worden ingelost. Vandaar ook de naam, want "Nio" betekent "een nieuwe dag" in het Chinees.