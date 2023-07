DS 9 privé leasen?

Een luxe auto moet meer bieden dan alleen deugdelijk vervoer van A naar B. Een luxe auto moet bij de eigenaar passen, een droom in vervulling laten gaan en het leven veraangenamen. Wanneer dat het streven is, geldt het spreekwoord "zoveel mensen, zoveel wensen". Precies dat is waar DS het verschil maakt!

Tegenover strak gelijnde Duitsers, extravagante Italianen en moderne Japanners zet DS Franse charme. En omdat dit het topmodel van DS is, gaat de "9" daarin heel ver. De grote sedan vormde al een ode aan klassieke Franse auto's en de aankleding was al geïnspireerd op Franse "haute couture" (mode). Vanaf modeljaar 2023 gaat DS een stap verder door net als de modehuizen jaarlijks een nieuwe collectie aan te bieden. Voor deze test is dat de "Esprit de Voyage", waarbij alles draait om reizen in stijl.

Wat de Franse stijl kenmerkt, is elegantie in combinatie met bescheidenheid. Ondanks de bijzondere aankleding is de 9 niet extravagant. Pas wanneer de auto rustig wordt bekeken vallen de vele details op. Zo loopt over de motorkap niet alleen een chromen lijn, maar is deze bij nadere inspectie afgewerkt met een diamantpatroon. De spiegelkappen van de testauto lijken zwart, maar zijn in feite voorzien van een fijnmazig patroon. Aan de achterzijde zijn knipperlichten bij het dak te vinden, zoals bij de legendarische Citroën DS.

Interieur

Het interieur was voorheen alleen in het zwart of wijnrood uit te voeren, nu komt daar de kleur "Pearl Grey" bij. In dit grijs is een hint van bruin verwerkt en de stoffen hebben het motief van een horlogeband. Zo wordt eenvoudig "grijs" exclusief en uitnodigend. Behalve de stoelen zijn ook de middenconsole, het dashboard en de deurpanelen met de leder bekleed. De hemelbekleding is uitgevoerd in de tint Pebble Grey Alcantara. Zelfs van iets eenvoudigs als de vloermatten is extra werk gemaakt, want de randen zijn afgewerkt met een zogenaamd "Zephir" stiksel

Met zo'n bloemrijke lezing van kleuren en materialen begint het aardig op een modeshow te lijken, en dat is precies de bedoeling van de Franse fabrikant! Toch is de belangrijkste "les" van deze hernieuwde kennismaking dat DS voorheen misschien iets te Frans was, maar de nieuwe uitvoering ook de nuchtere Hollander (de testrijder incluis) weet te charmeren.

Niet gewijzigd, maar nog steeds het vermelden waard: dankzij de royale afmetingen biedt de DS 9 ook royale binnenruimte. De bijrijdersstoel is bovendien met een druk op de knop extra ver naar voren te schuiven, zodat de 9 ook is in te zetten als auto met chauffeur.

Uitrusting

De hoogwaardigheidsbekleder achterin kan dan genieten van een massagefunctie, een eigen klimaatcontrolesysteem en de nodige USB-aansluitingen om mobiele apparaten onderweg op te laden.

Voor de chauffeur biedt de 9 alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die mogen worden verwacht van een auto in deze prijsklasse. Echter, DS biedt zeker niet meer dan dat. DS kiest niet voor technische innovatie, maar voor innovatie op het gebied van materialen en afwerking. Dit is daarom geen computer op wielen, maar een traditionele auto die alleen computers inzet waar nodig.

En toch betreft het belangrijkste nieuws voor modeljaar 2023 de computer! Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is namelijk geheel herzien. Voortaan kan de bestuurder bepalen hoe de schermen worden ingedeeld door zogenaamde "widgets" te plaatsen, net zoals op het startscherm van een mobiele telefoon. Dit is ervaren als een echte verbetering, omdat de auto zich voortaan aanpast aan de gebruiker en niet omgekeerd.

Echter, nog steeds toont het systeem allerlei animaties die de eerste keer heel leuk zijn, maar er uiteindelijk voor zorgen dat de bestuurder moet wachten tot de gewenste informatie wordt getoond. De spraakgestuurde assistent "Iris" functioneert in de praktijk matig. Het systeem is verre van intelligent en is niet te vergelijken met de huidige generatie AI-systemen die beschikbaar zijn op internet. Iris vangt slechts steekwoorden op en onderneemt aan de hand daarvan (hopelijk) de juiste actie.

De belangrijkste traktatie blijft het audiosysteem van Focal. Dit Franse merk maakt topklasse hifi systemen voor in de huiskamer en die sprankelende, heldere en muzikale klank komt terug in deze auto.

Weggedrag

(Citroën) DS heeft in een ver verleden naam gemaakt met comfort dat was te danken een uitgesproken weggedrag. Dat was gebaseerd op een complex systeem van gasveerbollen. De nieuwe DS leunt op elektronica en veel minder op mechaniek (geen luchtvering, geen vierwielbesturing). Een camera achter de voorruit "leest" het wegdek en past daarop het onderstel aan, zodat de auto klaar is voor wat gaat komen.

De bestuurder kan kiezen uit een normale, comfortabele en sportieve modus. Alleen in de comfortabele stand is de camera actief en daarom is merkbaar hoe de auto reageert met en zonder "Active Scan". Standaard is de DS 9 groots en statig, maar ook communicatief. Zo voelt de bestuurder wat er gaande is tussen de banden en het asfalt. Door de comfortstand te kiezen worden de scherpe randjes uit deze communicatie verwijderd. Daarbij geldt: hoe slechter het wegdek, hoe meer voordeel Active Scan biedt.

Plug-in hybride

De DS 9 is standaard voorzien van een plug-inhybride aandrijflijn. Deze levert naar keuze 250 of 360 pk. Die laatste versie dankt het extra vermogen aan een extra motor op de achterwielen, waardoor dit een vierwielaandrijver is. Voor deze test is gereden met de krachtigste versie en ondanks het forse motorvermogen is de 9 overduidelijk geen sportwagen. Het vermogen wordt gebruikt om met heel veel gemak te presteren en altijd de rust en waardigheid te behouden. Wanneer toch wordt gevraagd om een sprintje te trekken stelt de auto zeker niet teleur, maar geeft dit geen enkele voldoening. Kortom: de DS 9 is niet gediend van spielerei.

Waar de DS 9 heel duidelijk wel van is gediend, is "zoeven". Met de motor laag in de toeren zoeft de 9 met een behoorlijke snelheid moeiteloos door het landschap. En dan is merkbaar waar al die marketingpraat van de Fransen om draait. DS stelt dat reizen comfortabel en zorgeloos moet zijn en dat wordt dankzij de hybride-aandrijving helemaal waargemaakt.

Conclusie

Biedt de DS 9 vanaf modeljaar 2023 alleen een nieuwe aankleding of is de auto daadwerkelijk beter geworden? Beide! De facelift begint nadrukkelijk met het uiterlijk. Nieuwe versies, nieuwe kleuren, nieuwe materialen en nieuwe decoraties zorgen ervoor dat dit topmodel voortaan een nog sterkere uitstraling heeft. Daarbij is het op-en-top Franse karakter gebleven, terwijl toch een bredere doelgroep wordt aangesproken. De "Esprit de Voyage" maakt de 9 nog exclusiever omdat deze versie, net als mode, seizoensgebonden is.

Naast meer uiterlijk vertoon biedt de DS 9 vanaf modeljaar 2023 ook een iets modernere uitrusting. Een spraakgestuurde assistent maakt het leven makkelijker, alhoewel de mate van intelligentie gering is. Het infotainment-systeem behoort tot de meest gebruikte functies van de auto en omdat de bediening hiervan voortaan beter is aan te passen, zal de eigenaar zich nog beter thuis voelen in de auto.

plus Uniek karakter

Uiterst comfortabel

Vlot en relatief zuinig dankzij hybride aandrijving min Slimme assistent Iris is niet erg slim

(nog) niet beschikbaar als 100% elektrische auto

Plotselinge, onduidelijke waarschuwingen voor gevaar