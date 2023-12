5 EuroNCAP sterren voor Volkswagen ID.7

Zowel de ID.7 als zijn zustermodel, de nieuwe Passat, behaalde de maximale score van vijf sterren in de botsproeven en veiligheidstests, waarbij de ID.7 opviel door zijn bescherming van zowel inzittenden als andere weggebruikers. Bij zowel een frontale als zijdelingse aanrijding biedt de ID.7 bescherming aan alle kritieke lichaamsdelen van volwassenen en kinderen, wat ook op dit testonderdeel resulteerde in maximale punten.

Een opvallend kenmerk van de ID.7 is het ontwerp van de actieve motorkap. Het systeem tilt de motorkap op wanneer sensoren in de bumper een dreigende aanrijding met een voetganger detecteren. Door het verstellen van de hoek waarin de motorkap staat, wordt zwaarder letsel zoveel mogelijk voorkomen. Volgens de tests van Euro NCAP werkt het systeem consistent, ook bij verschillende snelheden en voor verschillende voetgangerslengtes.

De Volkswagen ID.7 is standaard uitgerust met een arsenaal aan veiligheidssystemen die de bestuurder ondersteunen en de veiligheid op de weg versterken. Daartoe behoren onder andere systemen als Oncoming Vehicle Braking en Adaptive Cruise Control, maar ook Rear Traffic Alert, Emergency Assist en nog veel meer. Het autonome noodremsysteem (AEB) van de ID.7 presteerde uitstekend in door Euro NCAP uitgevoerde reactietests met andere voertuigen, met name in scenario's met een frontale aanrijding. Het systeem reageert adequaat op kwetsbare weggebruikers en scoort goed in scenario's met betrekking tot fietsers en motorrijders.

Bovendien is de ID.7 uitgerust met functies zoals een standaard gordelherinneringssysteem op zowel de voor- als achterstoelen, een bestuurdersmonitoringsysteem dat afleiding en vermoeidheid detecteert en een rijbaanassistent die subtiel de koers van de auto corrigeert als het nodig is. Op het gebied van passieve veiligheid is de nieuwe ID.7 zelfs voorzien van kind-aanwezigheidsdetectie, een waarschuwingssysteem dat afgaat wanneer het bemerkt dat een kind in de auto is achtergelaten.