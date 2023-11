Volkswagen kondigt ID.7 Tourer aan

ID.7 limousine, die momenteel wordt gelanceerd in Europa, is een aerodynamische Volkswagen met een Cw-waarde van 0,234. Deze waarde is voor de ID.7 Tourer vrijwel gelijk: 0,242. Het ontwerp van de verlengde hatchback-versie is ook te raden ondanks de unieke camouflage in herfstkleuren.

Het ontwerp van de camouflagefolie is gebaseerd op de meerlaagse lak van de ID.7 sedan, zoals eerder dit jaar door Volkswagen onthuld op de CES in Las Vegas. In overeenstemming met het seizoen heeft de camouflage deze keer het uiterlijk van een 'Indian Summer'; de QR-codes aan de achterzijde passen naadloos in het camouflage-ontwerp.

Ruim en ruimtelijk

De ID.7 Tourer belooft veel ruimte dankzij korte overhangen en de lange wielbasis. Als er vijf personen aan boord zijn, is een bagagevolume van maximaal 545 liter beschikbaar, gemeten tot de hoogte van de rugleuning van de achterbank. Als deze wordt neergeklapt, kan de inhoud van de bijna twee meter lange laadruimte toenemen tot 1.714 liter.

Net als alle modellen van de ID.-familie is de ID.7 Tourer gebaseerd op het MEB-platform van de Volkswagen Groep. De voordelen van het modulaire systeem met korte overhangen en lange wielbasis komen ten goede aan het interieur.

Net als de ID.7 gaat de productie van de ID.7 Tourer plaatsvinden in de Volkswagen-fabriek in Emden. Na de ID.4 is de ID.7 het tweede model op MEB-basis dat wordt gebouwd in het noordwesten van Duitsland, net over de grens bij Groningen.