Volkswagen introduceert ID.7 GTX

De nieuwe ID.7 GTX heeft twee elektromotoren: één ervan, een versie met 80 kW, drijft de vooras aan, de andere 210 kW sterke variant de achteras. Zodoende heeft elke ID.7 GTX vierwielaandrijving. Het systeemvermogen bedraagt 250 kW/340 pk waardoor de prestaties van niveau zijn. De acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u is in minder dan 6,0 seconden volbracht, de topsnelheid is elektronisch begrensd tot 180 km/u.

86 kWh accupakket

Het nieuwe 86 kWh lithium-ion accupakket van de ID.7 Pro S is standaard voor de GTX. De verwachte actieradius is circa 600 kilometer. Hij is geschikt voor snelladen met 200 kW, waar het maximum voor een ID.-model tot nu 175 kW bedroeg. Het opladen van het accupakket van 10 tot 80% vergt onder ideale omstandigheden minder dan 30 minuten.

Rijeigenschappen

De rijeigenschappen worden mede bepaald door 4MOTION vierwielaandrijving. Dit maakt een variabele verdeling van de aandrijfkracht mogelijk, waarbij elektronische sperdifferentiëlen (XDS+) standaard zijn. 4MOTION vierwielaandrijving heeft als extra pluspunt dat een ID.7 GTX een hoger trekgewicht heeft (1.200 kg tegenover 1.000 kg voor de reguliere ID.7). Progressive steering is ook inbegrepen en met keuze uit verschillende rijmodi is voor elke rit de ideale instelling te kiezen: van comfortabel tot dynamisch. Adapative Chassis Control (DCC) is als optie leverbaar.

Aankleding

Met specifieke GTX-accenten zoals de nieuwe bumper, een grille in honingraatdesign, carrosserie-elementen in hoogglans zwart en 20 inch lichtmetalen velgen 'Skagen' (21 inch optioneel) krijgt het gestroomlijnde uiterlijk van de nieuwe ID.7 een sportief element. IQ.Light LED matrixkoplampen en verlichte Volkswagen-logo's voor en achter zijn standaard. Een nieuwe GTX-voorziening is de dagrijverlichting in pijlpuntvorm. Verder is de ID.7 GTX leverbaar met een groot panoramisch glazen dak met smart glass. Dit dak wisselt na een druk op de knop of een stemcommando van transparant naar ondoorzichtig of omgekeerd.

Het interieur van de ID.7 GTX is sportief. De speciale stoelen zijn verwarmd, bekleed met een combinatie van stof en ArtVelours en zijn afgewerkt met een geperforeerd GTX-logo en rode stiksels. Ook het multifunctionele sportstuur heeft rode stiksels en daarnaast andere rode accenten en GTX-belettering. Een augmented reality head-up display, ambienteverlichting (30 kleuren), de automatische Climatronic airconditioning met twee zones, keyless access en een alarmsysteem zijn eveneens inbegrepen bij de standaarduitrusting.

De nieuwe IDA stemassistent reageert op natuurlijke spraak. ChatGPT-integratie wordt leverbaar als een update. IDA is uiteraard te gebruiken voor het bedienen van diverse autofuncties, maar het is ook mogelijk om vragen over uiteenlopende onderwerpen te stellen. Doordat ChatGPT toegang heeft tot verschillende online databases worden deze beantwoord.

Wellness

Voor de ID.7 GTX is een nieuwe Wellness-app beschikbaar. Deze draagt gedurende de rit en tijdens (laad)pauzes bij aan het welzijn. Afhankelijk van het gekozen programma (Fresh Up, Calm Down en Power Break) stuurt de app onder meer de ambienteverlichting, het geluidsvolume, de airconditioning, stoelmassage- en ventilatiefuncties en het panoramadak aan.

Net als de ID.7 Tourer GTX wordt de nieuwe ID.7 GTX deze zomer in Nederland verwacht. Prijzen worden eind juni bekendgemaakt wanneer de voorverkoop start.