Volkswagen ID.7 nu ook als Pro S

De Pro S heeft een 210 kW / 286 sterke elektromotor in combinatie met het nieuwe 86 kWh accupakket. Deze combinatie is goed voor een theoretische actieradius tot 709 kilometer. Snelladen kan met maximaal 200 kW. Daarmee duurt het opladen van de accu van 10 tot 80% onder ideale omstandigheden 26 minuten.

De ID.7 en ID.7 Tourer Pro S bieden onder meer 19 inch lichtmetalen velgen, LED-koplampen, Keyless Access, 2-zone automatische airconditioning, verwarmde voorstoelen en stuurwiel, multimediasysteem Ready to Discover (38,1 cm touchdisplay en 8+1 speakers), een augmented reality head-up display en een achteruitrijcamera. De ID.7 Pro S is nu te bestellen vanaf € 60.990, de Tourer begint bij € 61.990.

Business

De ID.7 Pro S is er ook in een Business-uitvoering die standaard is voorzien van de meest populaire opties. Dat zijn zaken zoals LED Matrix-verlichting, Ergo-Active voorstoelen, Navigatie Discover Pro Max met een 38,1 cm touchdisplay en 8+1 speakers, Park Assist Pro, een elektrisch bediende achterklep met Easy Open/Close en een 360 graden camera. De ID.7 Pro S Business is leverbaar vanaf € 63.490 (Tourer: € 64.490). Door de relatief geringe meerprijs ten opzichte van de Pro S heeft de koper een voordeel van maximaal € 6.850.

ID.7 GTX en ID.7 GTX Business

De ID.7 en ID.7 Tourer GTX staan voor sportiviteit. Dankzij de combinatie van 250 kW / 340 pk aan vermogen en de grip van vierwielaandrijving vergt de acceleratie van 0-100 km/u nu 5,4 seconden. Het 86 kWh accupakket verleent de sportieve modellen een bereik tot 586 kilometer (in theorie). Snelladen kan met 200 kW. Hiermee duurt het opladen van de accu van 10 tot 80% onder ideale omstandigheden 26 minuten.

De ID.7 GTX onderstreept zijn sportieve karakter uiterlijk met het specifieke GTX design, inclusief 20 inch lichtmetalen velgen, LED Matrix-verlichting en donker getinte ramen achter. In het interieur valt de GTX-bekleding op. Progressive steering draagt bij aan de dynamische rijervaring. De sportieve ID.7 GTX is er vanaf € 67.990 (Tourer: € 68.990).

Business

Ook van de ID.7 GTX en GTX Tourer zijn er extra luxe Business-uitvoeringen. Ze bieden alles van de reguliere GTX en daarnaast elektrisch verstelbare Ergo-Active voorstoelen met ventilatie- en massagefunctie, Navigatie Discover Pro Max en een audiosysteem van Harman Kardon. Area View en Park Assist Pro maken parkeren en manoeuvreren eenvoudiger. Bij dat alles versterkt Dynamic Chassis Control het sportieve karakter. Ook hier zijn de meerprijzen ten opzichte van de reguliere modellen relatief beperkt: de ID.7 GTX Business is er vanaf € 70.490 (Tourer: € 71.490), waarbij het klantvoordeel oploopt tot € 7.950.