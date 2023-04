Volkswagen onthult ID.7

De ID.7 is het nieuwe vlaggenschip binnen de ID.-serie. Hij is 4,96 meter lang, 1,86 meter breed en 1,54 meter hoog. Dankzij de wielbasis van bijna 3 meter belooft het interieur ruimte in overvloed, waarmee de ID.7 zich zou kunnen meten met de auto's uit het E-segment. Het gestroomlijnde design met een aflopende, coupé-achtige daklijn is niet alleen onderscheidend, maar speelt ook een rol bij de efficiency. De lage luchtweerstand van 0,23 (voorlopige waarde) draagt bij aan het optimaliseren van de actieradius. Het grotendeels gesloten front en de LED-strips tussen de koplampunits en achterlichten zijn echte ID.-familietrekjes.

Augmented reality head-up display

De ID.7 is de eerste Volkswagen die naast een compact digitaal instrumentencluster (ID. Display) achter het stuur standaard een augmented reality head-up display heeft. Dit ID. Display geeft bijvoorbeeld de snelheid en waarschuwingssignalen weer. Via het nieuwe head-up display smelten de buitenwereld en virtuele informatie samen. Het systeem kan bijvoorbeeld wegmarkeringen en snelheids- en richtingaanduidingen direct in het blikveld van de bestuurder 'op de weg' projecteren. Via het multifunctionele stuur kan de bestuurder de informatievoorziening via het display naar eigen wens aanpassen.

Infotainment

Het centrale, vrijstaand geplaatste 15-inch aanraakscherm belooft bedieningsgemak. Bovendien kan de bestuurder toepassingen en apps naar eigen wens rangschikken. Onder het scherm bevinden zich verlichte touchsliders waarmee onder meer het geluidsvolume en de interieurtemperatuur zijn aan te passen. Via de IDA stemassistent zijn veel functies ook met natuurlijk spraakgebruik te bedienen. Optioneel is een Harman Kardon audiosysteem leverbaar.

Stoelen: massage en slimme koeling, verwarming en ventilatie

Een geheel nieuwe generatie ergo-stoelen draagt bij aan comfort. Afhankelijk van de gekozen versie hebben ze elektrische verstelmogelijkheden en massage- en klimaatfuncties. Zo is seat climate control leverbaar. Op basis van informatie van sensoren in de stoel wordt de verwarming, koeling en ventilatie automatisch geactiveerd. De optionele massagefunctie werkt met tien luchtkussens die niet alleen de rug, maar ook het bekken ontspannen én activeren.

In de ID.7 debuteert een nieuw airconditioningsysteem. Actieve ventilatieopeningen spelen daarbij een hoofdrol. Elektronisch aangestuurde motoren kunnen de uitstroomopeningen automatisch openen en sluiten. Zo wordt de verwarmde of gekoelde lucht automatisch verdeeld. Het koel- of verwarmingsproces start zodra de bestuurder de auto nadert. Uiteraard is de luchtstroom ook naar eigen wens in te stellen. Dit kan via het infotainmentscherm of met stembediening. Als de bestuurder bijvoorbeeld 'Hallo Volkswagen, ik heb koude handen' zegt, dan wordt de stuurverwarming geactiveerd en sturen de ventilatieopeningen warme lucht naar de handen.

Optioneel is de ID.7 voorzien van een panoramadak met smart glass. Door via touch control in de dakconsole of met de stem de opdracht te geven, switcht het dak direct van transparant naar verduisterd of omgekeerd. Bij zonnig weer voorkomt het verduisterde dak directe lichtinstraling en reflecteert het infraroodstraling. Zo beperkt het de opwarming van het interieur.

Standaard assistentie

In Nederland is onder meer Park Assist Pro met memoryfunctie standaard op de ID.7. Met de geheugenfunctie registreert de auto de laatste vijftig gereden meters, inclusief de parkeersituatie. De parkeermanoeuvre zelf is op te slaan zodra de auto tot stilstand is gekomen. Bij een volgende gelegenheid kan de ID.7 de parkeeractie op deze plek automatisch uitvoeren. Ook kan de ID.7 zelfstandig een in het geheugen opgeslagen parkeerplek verlaten.

Dankzij de nieuwste versie van Travel Assist met zwermdata profiteert de bestuurder van een ID.7 van aautonome rijfuncties. Ook dit is in Nederland standaard aanwezig op de ID.7. Met dit systeem blijft de auto automatisch binnen de wegmarkeringen. Travel Assist herkent deze nu ook aan de hand van bijvoorbeeld stoepranden. Via zwermdata ontvangt de ID.7 informatie van andere auto's op de route. Deze informatie wordt in de routegeleiding geïntegreerd. Zo kan de ID.7 automatisch de snelheid aanpassen bij bijvoorbeeld bochten, rotondes en aangepaste snelheidslimieten.

Zwermdata komt ook van pas bij Assisted Lane Changing. Op basis van informatie van andere auto's over de verkeersintensiteit geeft de ID.7 bij snelheden vanaf 90 km/u aan wanneer een wisseling van rijbaan veilig kan plaatsvinden. Als de bestuurder vervolgens de richtingaanwijzer activeert, voert de ID.7 de rijbaanwissel automatisch uit. Hij dient daarbij wel het stuur in handen te houden en blijft eindverantwoordelijk.

Volkswagen gaat de ID.7 produceren in het Duitse Emden. De Nederlandse introductie staat gepland voor aankomende herfst. Prijzen en exacte specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.