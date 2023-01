Volkswagen kondigt ID.7 aan

Na de ID.3, ID.4, ID.5 en ID.6 (alleen verkrijgbaar in China) plus de nieuwe ID. Buzz wordt de ID.7 het zesde model binnen de ID.-family en Volkswagen's tweede wereldauto op het MEB-platform, na de ID.4. Naar verwachting wordt de elektrische sedan in de drie belangrijkste markten China, Europa en Noord-Amerika gelanceerd. De ID.7 voor de Europese markt wordt geproduceerd in de Volkswagen-fabriek in het Duitse Emden, waar 9.000 medewerkers werkzaam zijn. Na de ID.4 wordt de ID.7 het tweede MEB-model dat in Emden gebouwd gaat worden. Sinds de introductie van de ID.3 in september 2020 heeft Volkswagen wereldwijd al 500.000 auto's uit de ID.-range afgeleverd. Ongeveer een jaar eerder dan verwacht.

ID.7: interieurconcept

Volkswagen laat het definitieve ontwerp van het dashboard al zien op de CES. Het wordt duidelijk dat Volkswagen met dit nieuwste model op MEB-basis dankzij reacties van klanten de gebruikservaring op belangrijke punten heeft verbeterd. Zo krijgt de ID.7 standaard onder meer:

een premium interieur met hoogwaardig afwerkingsniveau

een vernieuwd en groter (15 inch / 38 centimeter) infotainmentscherm

een augmented reality head-up display

een innovatief airconditioning-systeem met slimme ventilatieopeningen

verlichte aanraak-sliders

De nieuwe airconditioning met slimme ventilatieopeningen biedt tal van functies. De ID.7 'voelt' op basis van de nabijheid van de sleutel bijvoorbeeld wanneer de bestuurder de auto nadert en gaat het interieur op warme zomerdagen al koelen of op koude dagen verwarmen voordat de bestuurder in de auto stapt. Nieuw ontworpen 'Smart Air Vents' regelen de luchtstroom en bewegen dynamisch om de lucht zo snel mogelijk over grote delen van het interieur te verdelen. Alle airco-functies zijn altijd zichtbaar op het nieuwe grote display en kunnen voor elke gebruiker afzonderlijk worden geactiveerd en opgeslagen.

Speciale verzoeken worden geactiveerd met behulp van stemcommando's. Als de gebruiker "Hallo Volkswagen, ik heb koude handen!" zegt, reageert de ID.7 door de stuurwielverwarming te starten. Tegelijkertijd wordt warme lucht naar de handen geleid. Aerodynamisch design en ruim interieur dankzij MEB

Net als alle andere modellen binnen de ID.-family staat de ID.7 op het elektrische MEB-platform van de Volkswagen Groep. De voordelen van dit modulaire platform, met korte overhangen en een lange wielbasis (2,97 meter), komen voor een belangrijk deel ten goede van het interieur, dat ruimer is dan bijvoorbeeld het interieur van de huidige Passat.

Wat uiterlijk betreft volgt de ID.7 de designtaal van de volledig elektrische ID.-modelfamilie. Herkenbare kenmerken van de sedan zijn het aerodynamische front en dak, die beide helpen het energieverbruik te beperken en de actieradius te vergroten. Luchtinlaten in de voorzijde geleiden de luchtstroom gericht langs de zijkanten van de auto naar achteren. Op die manier vormen ze 'air curtains' die wervelingen langs de auto afzwakken. Het dak loopt naar achteren toe af, wat bijdraagt aan de lage luchtweerstand van de ID.7.

Interactieve camouflage

Op de CES in Las Vegas presenteert Volkswagen de intelligentie van de ID.7 op een bijzondere wijze. De gecamoufleerde sedan heeft een digitaal design met een unieke carrosseriekleur, een combinatie die de ID.7 interactief verlicht via elektroluminescentie. De QR-codes op de motorkap en de zijkanten creëren een koppeling tussen de fysieke en digitale wereld. Het QR-code-design komt vervolgens overal in de camouflage terug en verbergt zo de contouren van het uiteindelijke productiemodel.