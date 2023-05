Volkswagen ID.7 ook als GTX

Het sportieve GTX-label staat alweer twee jaar voor volledig elektrische sportieve-uitvoeringen van Volkswagen. De dynamische uitvoeringen van de verschillende ID.-modellen bieden een mix van duurzaamheid en sportiviteit. De topversie van Volkswagens elektrische vlaggenschip met een theoretisch bereik tot 700 kilometer wordt onthuld tijdens de IAA Mobility in München die wordt gehouden van 5 tot en met 10 september 2023.

Een integraal onderdeel van de GTX-formule is de Vehicle Dynamics Manager-software, die Volkswagen ook toepast in de ID.4 GTX en ID.5 GTX. De door Volkswagen zelf ontwikkelde software zoekt naar de optimale balans tussen efficiency, dynamiek en rijstabiliteit. Afhankelijk van het geselecteerde rijprofiel worden niet alleen de aandrijflijn, maar ook alle rem-, stuur- en veersystemen door de software aangestuurd. De te kiezen rijprofielen zijn speciaal afgestemd op de ID.7 GTX en bieden een grotere bandbreedte tussen comfort en sportiviteit, dankzij een aanpassing van het MEB-platform.

In het interieur zorgen details zoals de rode GTX-contraststiksels op de stoelen, het dashboard en de deuren voor een extra sportieve uitstraling. Het exterieur wordt gekenmerkt door hoogglans zwarte elementen. Ook de zwarte afwerking van het dak en de donker getinte ruiten laten geen twijfel bestaan over zijn karakter. De exacte specificaties, data en vanafprijzen van de ID.7 GTX worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt.