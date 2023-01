Volkswagen ID.7 krijgt slimme airco

De Volkswagen ID.7, die op de CES in Las Vegas recent in gecamoufleerde vorm werd onthuld, onderscheidt zich onder andere door zijn slimme airconditioning. Nog voordat de passagiers zijn ingestapt, brengt het systeem het interieur al op een aangename temperatuur. Via de automatisch bewegende luchtroosters kan de luchtstroom over een groot gebied in de auto of juist heel gericht naar een specifieke zone van het interieur worden geleid. De ID.7 is de eerste Volkswagen met deze slimme airconditioning.

Het airconditioningsysteem wordt bediend via het centrale touchscreen. De verschillende functies van het systeem zijn in het scherm gegroepeerd. Via het digitale menu kan voor alle 'slimme' luchtroosters de sterkte en richting van de luchtstroom worden bepaald. De temperatuur in de auto is via de verlichte 'sliders' onderaan het beeldscherm in te stellen.

Voice control

De automatische airconditioning laat zich ook via voice control bedienen. Door bijvoorbeeld "Hallo Volkswagen, ik heb koude handen" te zeggen, gaat de stuurverwarming aan. Daarnaast wordt gedurende zo'n vijf minuten warme lucht naar de handen van de bestuurder geleid. Specifieke wensen zijn te vinden onder de functie 'Smart Climates'.

In de ID.7 kunnen specifieke voorkeuren van individuele gebruikers worden opgeslagen onder de functie 'Personalisaties'. Dit geldt ook voor de instellingen van de airconditioning. Een praktische feature wanneer meerdere bestuurders van de auto gebruikmaken.

Zonnesensor

De 'slimme' airco reageert ook op de omgeving. Zo is er bijvoorbeeld een sensor bij de voorruit geplaatst waarmee de stand van de zon wordt gedetecteerd. Wanneer die fel op de zijkant van de auto schijnt, voert de airco van de ID.7 automatisch koele lucht naar deze zijde van het interieur.

Met de komst van de ID.7, die is gebaseerd op het MEB-platform, bestaat de volledig elektrische ID-familie van Volkswagen uit zes verschillende modellen. In het tweede kwartaal van 2023 wordt de ID.7 onthuld. De auto staat nog dit jaar bij de Volkswagen-dealers.