Volkswagen kondigt vernieuwde Golf aan

Volkswagen zorgde in 1974 voor een revolutie in autoland met de onthulling van de eerste Golf, de opvolger van de legendarische Kever. De Golf beschikte namelijk over voorwielaandrijving (en niet langer de motor achterin) en een functioneel totaalconcept dankzij de grote kofferklep en de neerklapbare rugleuning van de achterbank. Bovendien hielp het design van Giorgetto Giugiaro, met rechte, strakke lijnen, Volkswagen om een nieuwe stijl te introduceren die ook werd doorgezet in zijn opvolgers. Al snel groeide de Golf uit tot een echte wagen van het volk en in 1976 waren de eerste miljoen verkochte exemplaren een feit. Tot dusver zijn er ruim 37 miljoen Golfs afgeleverd en daarmee is het de meest succesvolle Europese auto en de bestverkochte Volkswagen aller tijden.

Varianten

Gedurende de afgelopen decennia is het portfolio verder uitgebreid met meer varianten. Of het nu gaat om de Golf GTI, de Golf Cabriolet, de Golf Variant of één van de vele andere versies; bij elke nieuwe modelgeneratie brengt de Golf de technologieën, veiligheidsconcepten en comfortvoorzieningen naar het grote publiek. Daarmee maakte hij niet alleen technologieën als de katalysator en het antiblokkeerremsysteem tot gemeengoed, maar ook airbags, cruise control en elektronische assistentiesystemen, plus mild- en plug-in hybride aandrijflijnen.

Tijdens het jubileumjaar 2024 presenteert Volkswagen de evolutie van de achtste-generatie Golf. Die belooft optisch verfijnde details, nieuwe assistentiesystemen en aandrijflijnen, en ook infotainmentsystemen en software van de nieuwste generatie. De wereldpremière van de vernieuwde Golf zal eind januari 2024 plaatsvinden. De voorverkoop staat gepland voor het voorjaar van 2024.

Historisch erfgoed

Ook Volkswagen Classic laat tijdens het jubileumjaar van de Golf nadrukkelijk van zich horen en presenteert bij tal van gelegenheden historische Golf-modellen uit de Volkswagen-collectie. Van 31 januari t/m 4 februari 2024 versterken de Golf-generaties I tot en met VII Volkswagens aanwezigheid op de Salon Rétromobile in Parijs. Direct daarna toont Volkswagen van 2 tot en met 4 februari op de Bremen Classic Motorshow een Golf I en de unieke EA 276 concept car, de in Wolfsburg ontwikkelde Golf-voorganger uit 1969.