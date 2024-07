Volkswagen prijst vernieuwde Golf 2024

De vernieuwde Volkswagen Golf heeft naast een aangescherpt design diverse andere pluspunten. Zo beschikken alle modellen over LED-verlichting, een multimediasysteem van de nieuwste generatie inclusief een groot (32,8 cm) centraal geplaatst touchdisplay en ChatGPT-integratie.

TSI- en eTSI-motoren

De 85 kW / 116 pk sterke 1.5 TSI turbo-benzinemotor vormt de basis. De viercilinder is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De aanduiding 1.5 eTSI straat voor de mild-hybridevarianten. Deze kunnen energie die bij het afremmen vrijkomt opslaan in een accu. Daarmee wordt uitrollen met uitgeschakelde motor mogelijk. De 1.5 eTSI is er naar keuze met 85 kW / 116 pk of 110 kW / 150 pk. Bij beide is een automatische DSG-transmissie standaard. De Golf is ook te bestellen als eHybrid 50 Edition met een elektrische actieradius tot 143 km en de mogelijkheid tot snelladen.

Uitvoeringen

De vernieuwde Golf is direct leverbaar in diverse uitvoeringen. Het basismodel biedt de LED-verlichting, elektrisch verstelbare /inklapbare spiegels, de Digital Cockpit Pro, het multimediasysteem Ready to Discover (32,8 cm touchdisplay), Climatronic automatische airconditioning en draadloze smartphone-integratie. Ook voorzieningen die de veiligheid en het comfort ten goede komen, zoals parkeersensoren voor en achter, de Adaptive Cruise Control en Lane Assist zijn altijd inbegrepen.

R-line Edition

De vernieuwde Golf en Golf Variant zijn er direct ook in een R-line Edition-uitvoering. Die biedt donker getinte ramen achter, Keyless Access, metallic lak, de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons en een alarmsysteem. Die luxe wordt aangevuld met sportieve R-Line voorzieningen, waaronder 18 inch lichtmetalen velgen, LED Plus-verlichting, verwarmde Top-sport voorstoelen, R-line bekleding en een multifunctioneel met leder bekleed en verwarmbaar stuur. De rijhulpsystemen Travel Assist en Side Assist zijn eveneens inbegrepen. De Golf R-Line Edition is er met de 1.5 TSI (110 kW / 150 pk) vanaf € 43.990. De eTSI mild-hybride (85 kW / 115 pk) is er vanaf € 44.490. De versie met 110 kW / 150 pk sterke 1.5 eTSI is er vanaf € 46.490. De meerprijs voor de Variant bedraagt in alle gevallen € 1.000.