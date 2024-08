Volkswagen prijst vernieuwde Golf R

De Golf R staat voor sportiviteit; Volkswagen's R-divisie heeft de auto op vele fronten aangepast en verbeterd. De acceleratie van 0-100 km/u neemt 4,7 s in beslag en de topsnelheid bedraagt met het in Nederland standaard geleverde Performance-pakket 270 km/u. De R biedt een combinatie van 4MOTION vierwielaandrijving, een verlaagd sportonderstel, progressive steering, een elektronisch sperdifferentieel (XDS), R Performance Torque Vectoring en Dynamic Chassis Control (DCC).

De bestuurder kan voor elke rit een specifieke set-up kiezen: van Eco via Comfort tot Sport, Race en Individual. Het Performance-pakket voegt daar ook de voor gebruik op de Nürburgring-Nordschleife ontwikkelde Special-modus en een Drift-modus aan toe. Voor sportiviteit op maat is de Golf R leverbaar met de nieuwe "Warmenau" lichtmetalen velgen, die 20% lichter zijn dan reguliere lichtmetalen wielen. De naam "Warmenau" verwijst naar de Duitse plaats waar Volkswagen R GmbH is gevestigd. Vanzelfsprekend staat ook het R-Performance titanium AkrapoviÄ uitlaatsysteem weer op de optielijst.

Sportiviteit van buiten en van binnen

De Golf R staat standaard op 19 inch lichtmetalen velgen 'Estoril', is voorzien sportieve bumpers met een uniek design en speciale aero-accenten, een zwarte splitter en LED Matrix koplampunits (IQ.Light) die onderling zijn verbonden met een LED-lichtstrip met een blauw accent en verlicht logo. Blikvangers in het interieur zijn de Top-sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en het speciale sportstuur met blauwe 12-uur-markering en grote schakelpaddles.

Het nieuwe infotainment-/navigatiesysteem met een groot (32,8 cm) centraal display heeft een internet-verbinding. Met de Digital Cockpit Pro kan de bestuurder kiezen voor een speciale R-look met centraal geplaatste toerenteller. Daarnaast is er de numerieke 'R view' met een horizontale toerenteller en schakeladvies-functie. Een slimme GPS-laptimer is standaard, een head-up display optioneel.

Black Edition

De Golf R is er ook als exclusieve Black Edition. Hierbij zijn de 19 inch lichtmetalen 'Estoril' velgen, uitlaatpijpen, de buitenspiegels en de R-logo's uitgevoerd in zwart. Zelfs de remklauwen en de naafdoppen zijn in zwart uitgevoerd. Natuurlijk zijn de achterste zijruiten ook extra donker getint en dat geldt ook voor de IQ.Light LED Matrix koplampen.

De vernieuwde Golf R is naar eigen wens en smaak samen te stellen in de online configurator op volkswagen.nl en per direct te bestellen bij de dealer. Hij is leverbaar vanaf € 81.990. De meerprijs voor de Black Edition bedraagt € 890. De eerste exemplaren van deze Golf arriveren medio september 2024 in Nederland.