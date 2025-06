Volkswagen introduceert Golf GTI EDITION 50

Op tijd voor zijn 50e verjaardag volgend jaar lanceert Volkswagen een speciale uitvoering waarin rijplezier centraal staat in de vorm van de Golf GTI 50 EDITION. "Al 50 jaar staat de GTI voor meer dan alleen prestaties, precisie en rijplezier bij Volkswagen: het is een manier van leven die onze fans over de hele wereld verenigt - en een essentieel element van wat ons als merk zo sterk maakt," zegt Thomas Schäfer, CEO van het merk. "Met het snelste en krachtigste productiemodel tot nu toe vieren we op gepaste wijze een halve eeuw GTI."

Rijdynamiek

Volkswagen ontwikkelde voor de 50 EDITION een nieuw DCCâ€'sportchassis, een speciaal afgesteld sperdifferentieel vooraan en de progressieve stuurinrichting. Vijftig jaar GTI-ontwikkeling is verwerkt in het optionele Performance-chassis. Daarvoor heeft Volkswagen voortgebouwd op de ondersteltechnologie van de Golf VII GTI Clubsport en is er in combinatie met de nieuwe semi-slick banden in geslaagd om de grip op de vooras verder te vergroten. De 2,0â€'liter turbomotor, afgeleid van de huidige Golf GTI Clubsport, levert dankzij interne optimalisaties 239 kW (325 pk), tegenover 195 kW (265 pk) in de standaard GTI. Het koppel steeg van 370 Nm naar 420 Nm. Vanwege de toename in vermogen is de GTI 50 EDITION met 15 mm verlaagd.

Tornado Red

Binnen zorgen kuipstoelen met ruitpatroon, rode veiligheidsgordels en accenten in Racing Green voor een sportieve sfeer. Het multifunctionele lederen sportstuur draagt het GTI 50â€'logo, inclusief schakelpaddles voor de zeventraps DSG. Aan de buitenzijde valt het GTI 50â€'logo op de dakspoiler en in de spiegelhuizen op. Speciale sierstrips, een zwarte gespoten dak en racestrepen op de flanken in Torano Rood benadrukken het sportieve ontwerp. Volkswagen biedt de 50 EDITION aan in vijf carrosseriekleuren: Pure White, Moonstone Grey, Grenadilla Black metallic en exclusief voor dit model Dark Moss Green metallic en het legendarische Tornado Red; die lakkleur staat al sinds 1986 symbool voor sportieve Volkswagens, van de Golf II GTI 16V tot de Golf VII GTI TCR.

GTIâ€'Performanceâ€'pakket

Klanten die nog sportiever willen rijden, kunnen nog kiezen voor het Performanceâ€'pakket. Het chassis wordt dan 5 mm extra verlaagd, de veerstijfheid stijgt met ongeveer 20%, en de aangepaste ophanging verbetert de reactietijd. Het Performance-pakket onderscheidt zich verder met 19 inch 'Warmenau' lichtmetalen velgen met Bridgestone 235 Potenza Race semiâ€'slickbanden en een R-Performance titanium uitlaatsysteem van AkrapoviÄ. Samen besparen deze onderdelen ruim 14 kilogram gewicht.

De Nederlandse prijzen worden in aanloop naar de introductie nog bekendgemaakt. Uiteindelijk is de Golf GTI 50 EDITION bij alle Volkswagen-dealers bestelbaar.