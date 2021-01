VW Golf nu ook in Business-uitvoering

19 januari 2021 | Volkswagen breidt het gamma van de nieuwe Golf en Golf Variant uit met Business-uitvoeringen.De nieuwe Business-versies voor de Golf en Golf Variant zijn er met TSI-, eTSI- en TDI-motoren, de prijzen beginnen bij 32.940 euro.

De Life Business-uitvoering debuteerde afgelopen jaar al voor de Golf 8, maar is nu completer en voor het eerst ook voor de Golf Variant leverbaar. De Golf en Golf Variant Life Business danken hun luxe uitstraling om te beginnen aan 16 inch lichtmetalen velgen 'Norfolk' en LED 'Plus'-koplampen. Voor de extra ruime Variant komt daar een dakreling in chroom bij. De luxe lijn wordt in het interieur doorgetrokken met onder meer Sport-comfortstoelen met ArtVelours-bekleding (14-voudig elektrisch verstelbare ErgoActive bestuurdersstoel met geheugen- en massagefunctie voor de bestuurder), een multifunctioneel met leder bekleed stuur en sfeerverlichting (ook voor exterieur). Het winterpakket (met onder andere verwarming van voorstoelen en stuur) is voor beide carrosserievarianten eveneens inbegrepen en maakt voor de Golf Life Business nu voor het eerst ook deel uit van de standaarduitrusting.

Digitalisering en connectiviteit zijn eveneens belangrijke kenmerken. Zo zijn de nieuwe Golf en Golf Variant Life Business uitgerust met de Digital Cockpit Pro met 10,25 inch display, DAB+-radio, het navigatiepakket Discover Pro, We Connect Plus (3 jaar) en App Connect mobiele online diensten. Smartphones zijn draadloos te laden.

Park Distance Control en Park Assist maken parkeren eenvoudiger en dankzij de Adaptive Cruise Control is er altijd een veilige afstand naar de voorligger. Diefstalalarm is standaard en dat geldt ook voor de veiligheidssystemen Pre-Crash en het bestuurdersassistentiepakket met Travel Assist, Side Assist en de File-Assistent (Traffic Jam Assist).

De beschikbaarheid van de nieuwe R-Line Business-uitvoering is een primeur voor zowel de Golf als de Golf Variant. Standaard krijgen de R-Line Business-versies het luxe- en comfortniveau van de Life Business mee en voegen daar een zekere dosis sportiviteit aan toe. Voorbeelden zijn 17 inch lichtmetalen velgen 'Valencia', het R-Line in- en exterieurpakket, Top-sportstoelen vóór voorzien van Sardegna / Art Velours bekleding, instelbare rijprofielen (Driving Profiles), het navigatiepakket 'Discover pro', sfeerverlichting (30 kleuren instelbaar), getinte zijramen achter plus een donker getinte achterruit. Ook extra luxe is inbegrepen: standaard zijn Keyless Entry, een achteruitrijcamera en voor de Golf Variant R-Line Business een elektrisch bediende achterklep met Easy Open.

De nieuwe Golf Life Business- en R-Line Business uitvoeringen zijn direct leverbaar. Ze worden standaard geleverd met 4 jaar garantie. Het motorenaanbod start met de 1.0 TSI (81 kW / 110 pk) en de 1.5 TSI (96 kW / 130 pk). Beide zijn er ook als eTSI in combinatie met mild-hybridetechnologie. De eTSI-modellen hebben standaard een automatische zeventraps DSG-transmissie. De 2.0 TDI diesel (85 kW / 115 pk) is er naar keuze met een handgeschakelde versnellingsbak of DSG. De Golf en Golf Variant R-Line Business zijn er ook met de 110 kW / 150 pk sterke 1.5 eTSI en 2.0 TDI. Deze uitvoeringen worden standaard geleverd in combinatie met DSG-transmissie.

De Volkswagen Golf Life Business is leverbaar vanaf € 32.94* (R-Line Business: vanaf € 36.090), prijzen van de Golf Variant Life Business beginnen bij € 34.490 (R-Line Business: vanaf € 38.390). Het klantvoordeel bedraagt maximaal € 2.300.

