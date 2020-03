Volkswagen Golf 8 nu ook met 1.0 liter motor

27 maart 2020 | Begin dit jaar startte de verkoop van de achtste generatie van de Golf. Ruim twee maanden later wordt het motorenaanbod uitgebreid met twee varianten van de in Nederland populaire 1.0 TSI motor. Ze zijn per direct te configureren en te bestellen.

De achtste generatie is onmiskenbaar een Golf gebleven. Door de nieuwe indeling van het front, de LED-verlichting (standaard) en zijn langgerekte silhouet is hij dynamischer dan voorheen. Het interieur van de Golf heeft een grote verandering ondergaan. Hij is de eerste in het segment met standaard een volledig digitaal dashboard met grote schermen en de meeste fysieke knoppen zijn vervangen door touchscreens die door middel van haptische feedback (vibratie, beweging) communiceren met de berijder.

De nieuwe eSIM biedt toegang tot een grote hoeveelheid online diensten van We Connect waardoor bijvoorbeeld het navigatiesysteem altijd is voorzien van de nieuwste kaartinformatie. De Golf 8 is de eerste Volkswagen die het niet alleen mogelijk maakt om achteraf technologieën te updaten, maar ze ook naderhand te upgraden (vanaf deze zomer). Zo zijn binnenkort bijvoorbeeld Adaptive Cruise Control, verkeerstekenherkenning, het navigatiesysteem, de wifi-hotspot of een grootlichtassistent achteraf te activeren.

De 1.0 TSI motor begint met een vermogen van 66kW / 90pk is uitsluitend verkrijgbaar in de 'Golf' uitvoering en heeft een vanafprijs van 25.995 euro. De 1.0 TSI 90 pk haalt een topsnelheid van 188 km/h en heeft een relatief laag verbruik (4,5l/100 km). Deze uitvoering is standaard voorzien van een Digital Cockpit, LED koplampen, automatische 1-zone airco, Lane Assist, App Connect (inclusief Apple Carplay) Radio Composition Media met 8 inch touchscreen, een multifunctioneel stuurwiel en zoals gezegd de Digital Cockpit.

In Nederland is al jaren de sterkere 1.0 TSI 81kW / 110pk de meest gekozen motor. Deze motor levert een topsnelheid van 202 km per uur en heeft een verbruik 4,5 l/100 km. Deze motor is verkrijgbaar vanaf het uitrustingsniveau 'Life' met een vanafprijs van 29.660 euro. De Life is standaard voorzien van onder andere Adaptive Cruise Control, 16 inch lichtmetalen velgen "Norfolk", Park Distance Control voor- en achter, comfortstoelen, telefoon draadloos oplaadbaar, lederen stuurwiel en 10 kleuren ambienteverlichting.

Volkswagen lanceert Golf GTI, GTE en GTD

27 februari 2020

Volkswagen kondigt Golf 8 GTI aan

21 februari 2020

Volkswagen maakt prijzen Golf 8 bekend

14 januari 2020

Vijf EuroNCAP sterren voor Golf 8

18 december 2019