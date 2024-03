Volkswagen viert 50 jaar Golf

In juli 1974 stonden de eerste nieuwe Golf-modellen bij de Volkswagen-dealers. Waar de Kever met zijn achterin gemonteerde motor het straatbeeld decennialang had gedomineerd, brak nu een nieuw tijdperk aan: dat van de voorin gemonteerde, dwarsgeplaatste motor. Volkswagen had deze overgang kort daarvoor al ingezet met de Scirocco en Passat. Met de komst van de Golf maakte ook de populairste autoklasse nu gebruik van deze nieuwe technologie.

Als opvolger van de Kever moest de Golf, ontwikkeld door Giorgetto Giugiaro en Volkswagen Design, aan hoge verwachtingen voldoen om het succesverhaal van de meest succesvolle auto aller tijden tot dan toe voort te zetten. Dat lukte in alle opzichten: klanten waren zo onder de indruk van de moderne aandrijving, het variabele interieur en het nieuwe design dat de Golf in oktober 1976 al de grens van één miljoen exemplaren had overschreden.

Vanaf het allereerste begin hebben de Volkswagen-fabriek in Wolfsburg en de werknemers geprofiteerd van de start van de Golf I. Tot nu toe zijn er alleen al in Wolfsburg meer dan twintig miljoen Golfs gebouwd. De overige 17 miljoen exemplaren zijn geproduceerd in andere Duitse fabrieken, in België, Brazilië, China, Maleisië, Mexico, Slowakije en Zuid-Afrika. Ook in die zin is de Golf een wereldauto. Zijn technologieën zijn echter altijd typische voorbeelden geweest van vooruitstrevende Duitse techniek. Een totale productie van 37 miljoen Golfs betekent zuiver rekenkundig gezien dat elke dag weer meer dan 2.000 mensen over de hele wereld de afgelopen vijftig jaar voor een nieuwe Golf hebben gekozen.

Golf I - Het begin

Met de eerste Golf GTI (1976) gaf Volkswagen het startschot voor de sportieve aspiraties van de compacte klasse. De Golf D (1976) en de latere Golf GTD (1982) zorgden op hun beurt voor de doorbraak van dieselmotoren in het compacte segment. In 1979 lanceerde Volkswagen de Golf Cabriolet, lange tijd de bestverkochte cabriolet ter wereld. Van de eerste generatie van de Golf, inclusief alle afgeleiden, werden tot 1983 in totaal 6,9 miljoen exemplaren verkocht op alle continenten. Daarmee bewees de Golf I een waardige opvolger van de Kever te zijn.

Golf II - De mijlpaal

Andreas Mindt, de huidige hoofdontwerper van Volkswagen, vat het belangrijkste moment in de geschiedenis van de Golf als volgt samen: "Het was de overgang van Golf I naar Golf II. Herbert Schäfer, de toenmalige hoofdontwerper van Volkswagen, deed daar alles goed. Hij moderniseerde de tweede Golf, maar behield het DNA van de eerste generatie. Deze brug is zeer belangrijk voor de geschiedenis van de Golf. Elke Golf die daarna kwam, is altijd een doorontwikkeling van dit oorspronkelijke model gebleven". Verder debuteerden technologieën als een geregelde katalysator, ABS en vierwielaandrijving in de Golf II. Tussen 1983 en 1991 werden er 6,3 miljoen exemplaren van de tweede generatie Golf gebouwd.

Golf III - Veiligheid voorop

In augustus 1991 luidde Volkswagen een nieuw veiligheidstijdperk in met de Golf III. Dit was het eerste model Golf dat vanaf de productielijn in 1992 verkrijgbaar was met airbags. Het ontwerp was een vooruitgang op het gebied van design, wat ook leidde tot aanzienlijke verbeteringen in de botsveiligheid van het model. Enkele andere mijlpalen die de Golf III kan claimen, zijn onder meer dat het model al in 1997 meer dan 4,8 miljoen keer was gebouwd. Bovendien was het de eerste Golf met een zescilindermotor (VR6), de eerste Golf die beschikbaar was met cruise control en zijairbags, en voor het eerst was het model ook verkrijgbaar als stationwagen (Variant).

Golf IV - Het stijlicoon

De Golf IV, die in 1997 werd gepresenteerd, wordt door Volkswagen beschouwd als een stijlicoon, ook omdat hij met zijn duidelijke kenmerken en het opvallende C-stijlontwerp van de productlijn weer een brug sloeg naar de Golf I uit 1974. Tegelijkertijd leverde het debuut van ESP een verdere bijdrage om veiligheid beschikbaar te maken voor de massa. In 2002 presenteerde Volkswagen op basis van die Golf IV de sportiefste Golf tot dan toe: de R32, met een topsnelheid van 250 km/u. In 2003 was dit de eerste Volkswagen die met een DSG-transmissie verkrijgbaar was. Vanaf dat jaar werd de Golf IV vervangen, na 4,9 miljoen gebouwde exemplaren.

Golf V - Klasse-overschrijdend

In de Golf V waren voor het eerst tot acht airbags aan boord. Daarnaast maakte de vijfde-generatie Golf, die in 2008 al 3,4 miljoen keer was gebouwd, indruk met een nieuwe multilink achterwielophanging, bi-xenon koplampen en de eerste DSG-transmissie met 7 versnellingen.

Golf VI - Hightech

Eind juli 2012 werden er in slechts vier jaar tijd nog eens 3,6 miljoen Golfs geproduceerd. Die eer lag te beurt aan de zesde generatie die in 2008 werd geïntroduceerd. Ook nam de veiligheid opnieuw een grote vlucht: de wederom gelaserde carrosserie was zo stabiel dat hij met vlag en wimpel het maximum van vijf sterren scoorde in de Euro NCAP crashtest. Nieuwe technologieën als Light Assist (geavanceerde grootlichtregeling), Park Assist, Hill Start Assist en adaptieve chassisregeling (DCC), waren bepalend voor de 'World Car of the Year' van 2009.

Golf VII - Minder gewicht, meer efficiƫntie

In september 2012 vierde Volkswagen de wereldpremière van de zevende-generatie Golf. Hij woog tot 100 kg minder dan zijn voorganger, waardoor ook het brandstofverbruik met 23 procent daalde. Nieuwe technologieën, waaronder het Automatic Post-Collision Braking System, Adaptive Cruise Control en Front Assist inclusief City Emergency Braking System, waren onderdeel van de reeks aan assistentiesystemen. In 2014 zette Volkswagen zijn koers uit naar het tijdperk van elektrische mobiliteit met de nieuwe e-Golf. Tot 2019 zijn er in totaal 6,3 miljoen exemplaren van de Golf VII geproduceerd.

Golf VIII - Het hybride tijdperk

In oktober 2019 presenteerde Volkswagen de Golf VIII. Met zijn nieuwe mild- en plug-in hybride aandrijving bracht hij elektrificatie naar de compacte klasse. De instapversie beschikt over moderne standaardfuncties zoals Lane Assist, Front Assist, LED-koplampen, LED-achterlichten en automatische airconditioning. In combinatie met de optionele adaptieve chassisregeling DCC en de voertuigdynamiekmanager bereikt de Golf VIII bovendien een voor deze klasse grote spreiding tussen comfort en dynamiek. Tot nu toe zijn er al meer dan een miljoen exemplaren gebouwd en verkocht.

Anno 2024 is de evolutionaire fase van de achtste generatie aangebroken. De vernieuwde Golf heeft een nieuw infotainmentsysteem, een intuïtiever bedieningsconcept, een scherper design en relatief efficiënte aandrijfsystemen. Noemenswaardig is de nieuwe generatie plug-in hybride aandrijflijnen met een volledig elektrische actieradius van meer dan 100 kilometer. Daarnaast maakt de nieuwe Golf met spraakbesturing en de AI-gebaseerde chatbot ChatGPT technische innovaties opnieuw beschikbaar voor de massa. Zo gaat de evolutie van de Golf al vijf decennia lang onveranderlijk door.