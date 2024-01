Volkswagen vernieuwt Golf voor modeljaar 2024

Voor de berijders wellicht het belangrijkste: Volkswagen heeft de hard- en software van het infotainmentsysteem van de Golf volledig herontwikkeld. De systemen zijn gebaseerd op de vierde generatie van de Modulaire Infotainment Matrix van Volkswagen (MIB4). Dankzij een nieuwe grafische- en menustructuur is het touchscreen verbeterd en ook vereenvoudigd. Het infotainmentsysteem laat zich volgens Volkswagen zonder teveel uitleg bedienen en is 12,9 inch (32,8 cm) groot. Het nieuwe MIB4-display in tabletstijl is ontworpen om visueel vrijstaand te zijn. Als onderdeel hiervan zijn de touch-sliders van het airconditioningsysteem en de volumeregeling ook nieuw ontwikkeld. Deze zijn nu ergonomischer in gebruik en bovendien verlicht. Hiermee volgen de Golf-modellen een bedieningsconcept dat recent ook werd doorgevoerd in de nieuwe Passat Variant, Tiguan en ID.7. Tevens krijgt de Golf opnieuw een optioneel head-up display dat relevante informatie op de voorruit projecteert. Op het stuurwiel keren op veler verzoek de fysieke toetsen terug.

Verlichting

De vernieuwde en verbeterde Golf is te onderscheiden door zijn nieuw ontworpen voorbumper, LED-koplampen en LED-achterlichtunits. Als alternatief voor de standaard geleverde LED-verlichting zijn optioneel high-performance LED-koplampen verkrijgbaar. In dat geval wordt het front ook voorzien van een horizontale ledstrip in de grille, met in het midden een verlicht Volkswagen-logo; een primeur voor Europa.

Een ander kenmerk is het tweede, optionele lichtpakket. Dit bevat de nieuwste versie van de IQ.LIGHT LED-matrix koplampen die vergezeld gaan van het verlichte Volkswagen-logo. De LED-matrix koplampen zijn uitgerust met een verbeterde en hoogwaardige grootlichtfunctie met een bereik dat bijna twee keer zo groot is als conventioneel grootlicht. Het optionele IQ.LIGHT LED-Matrix lichtpakket omvat ook nieuw ontwikkelde 3D LED-achterlichtunits, die in de voertuiginstellingen van het infotainmentsysteem kunnen worden gepersonaliseerd. Hier kan de bestuurder kiezen uit drie verschillende verlichtingsdesigns.

Golf eHybrid en GTE

De vernieuwde Golf wordt leverbaar met verschillende aandrijflijnen: twee plug-in hybrideversies (eHybrid en GTE), twee mild-hybrideversies met 48V-technologie (eTSI) en vier turbo-benzinemotoren (TSI). De nieuwe plug-in hybride aandrijflijn van de Golf eHybrid levert een systeemvermogen van 150 kW (204 pk).

In de Golf GTE bedraagt het systeemvermogen 200 kW (272 pk). De nieuwe 1,5-liter turbo-benzinemotor (1.5 TSI evo2) is voorzien van variabele turbo-geometrie (VTG) en een nieuwe batterij van 19,7 kWh (netto / voorganger: 10,6 kWh). Door deze verbeteringen heeft Volkswagen de verwachting dat met een plug-in hybride aandrijflijn de elektrische actieradius in theorie zo'n 100 kilometer bedraagt, afhankelijk van de gekozen uitvoering. Ook kan de batterij nu bij een wallbox en andere AC-laadpunten worden opgeladen met 11 kW in plaats van 3,6 kW. Daarnaast kunnen de Golf eHybrid en Golf GTE nu tevens worden opgeladen bij DC-snellaadstations met een maximaal vermogen van 50 kW.

Krachtigere TSI, efficiƫntere eTSI

De nieuwe eTSI (1.5 TSI evo2) met 48V-technologie en Actieve Cilinder Management (ACTplus), die altijd zijn gekoppeld aan een 7-traps DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling, leveren een vermogen van 85 kW (115 pk) en 110 kW (150 pk). Dezelfde turbo-benzinemotor met een 48V-systeem ligt ook in de Golf 1.5 TSI-modellen met handgeschakelde versnellingsbak met hetzelfde vermogen. De 2.0 TSI-motor in de iconische Golf GTI levert nu 195 kW (265 pk). Net als voorheen wordt de Golf Variant niet aangeboden als eHybrid, GTE en GTI, maar is deze wel verkrijgbaar in alle overige uitvoeringen.

Nieuwe opties en kleuren

Volkswagen lanceert de vernieuwde Golf in de uitvoeringen Golf, Life en R-Line. Boven deze drie lijnen staan ​​de extra sportieve versies: de Golf GTE en GTI. Nieuw voor de R-Line, GTE en GTI is een dak dat is voorzien van zwarte lak. Met de vernieuwde Golf levert Volkswagen voor het eerst ook echte koolstofvezel interieuraccenten voor de GTI.

Er zijn vijf nieuwe lichtmetalen velgen verkrijgbaar, van 16 tot en met 19 inch. Daarnaast is de Park Assist parkeerassistent verbeterd. Naast sturen accelereert en remt het systeem nu ook zelfstandig. Een vereiste voor het gebruik van het systeem is dat de bestuurder in de auto zit om het proces te bewaken. Aanvullend is het optioneel ook mogelijk om de parkeermanoeuvre uit te voeren zonder dat de bestuurder in de auto zit. Daarbij wordt de parkeerfunctie aangestuurd via een app op de smartphone. Ook nieuw is Area View: dit systeem, dat ook in diverse andere Volkswagen-modellen wordt geleverd, biedt 360 graden zicht rondom via vier camera's rondom de auto.

Volkswagen Service

Zoals op alle modellen met verbrandingsmotor van Volkswagen is 4 jaar garantie inbegrepen. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van gratis pechhulp binnen Europa en kan de berijder terecht bij het servicenetwerk van Volkswagen.