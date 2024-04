Volkswagen prijst vernieuwde Golf

Het design van de achtste generatie, die wederom leverbaar wordt alsvijfdeurs hatchback en als extra ruime Variant, is aangescherpt. DeLED-koplampen hebben een nieuw design. Golf-modellen met LED-Plus koplampen ende slimme LED Matrix-verlichting hebben nu ook een verlicht Volkswagen-embleemaan de voorzijde. In combinatie met LED Matrix-achterlichten is er keuze uitdrie animaties.

Standaard heeft de vernieuwde Golf de Digital Cockpit Pro met ontspiegeldedisplays. Hij krijgt Volkswagen's nieuwste infotainmentsysteem met een groot12,9 inch (32,8 cm), centraal geplaatst infotainmentscherm met handige,verlichte touchsliders voor onder meer het instellen van de temperatuur en hetgeluidsvolume. Ook fysieke knoppen dragen bij aan het bedieningsgemak.

Veel functies zijn via de IDA spraakassistent ook te bedienen met natuurlijkspraakgebruik. Dankzij ChatGPT-integratie is het zelfs mogelijk om via despraakassistent antwoord te krijgen op vragen over uiteenlopendeonderwerpen.

TSI, eTSI en eHybrid

De vernieuwde Golf is er in eerste instantie met keuze uit vier viercilinderturbomotoren. Allereerst is er de 1.5 TSI met naar wens 85 kW / 116 pk of 110kW/150 pk (beide met een handgeschakelde zesversnellingsbak). Daarnaast zijn ertwee 48 Volt mild-hybrideversies van de 1.5 eTSI, met 85 kW / 116 pk en 110 kW/ 150 pk, die beide standaard zijn gekoppeld aan de automatische 7-trapsDSG-transmissie.

Later dit jaar wordt de Golf hatchback ook leverbaar met eHybrid plug-inhybridetechnologie. De Golf eHybrid heeft een systeemvermogen van 150 kW / 204pk en de sportieve Golf GTE 200 kW /272 pk. Bij beide PHEV-aandrijflijnen iseen 19,7 kWh accu ingrepen. Daarmee is in theorie een elektrische actieradiustot circa 125 km mogelijk. De nieuwe accu is snel te laden met 40 kW. Deautomatische zestraps DSG-transmissie is standaard op elke Golf met plug-inhybridetechnologie.

Life Edition

De Golf in basisuitvoering is leverbaar vanaf € 34.990 en beschiktstandaard over LED-verlichting, Digital Cockpit Pro, Ready to Discovermultimediasysteem, App-Connect draadloos, Climatronic airconditioning,parkeersensoren voor en achter, Adaptive Cruise Control en Lane Assist. De LifeEdition-uitvoering (vanaf € 36.990) voegt stijl en luxe toe in de vorm vanmetallic lak, 17 inch lichtmetalen velgen, comfortstoelen, draadlozeoplaadmogelijkheid voor smartphones, Keyless Access, donker getinte ramenachter, Rear View (achteruitrijcamera), sfeerverlichting en diefstalalarm. De1.5 TSI (85 kW/116 pk) en beide eTSI-motoriseringen zijn beschikbaar voor deGolf Life Edition.

eHybrid 50 Edition

Speciale aandacht vraagt de Golf eHybrid '50 Edition', het jubileummodel datde 50e verjaardag van de Golf viert. Deze exclusieve uitvoering heeft standaard18 inch lichtmetalen velgen, LED Plus-verlichting inclusief doorlopendeLED-strip in de grille en een verlicht logo vóór, instaplijstenmet Edition 50-logo, Art Velours-bekleding, Navigatie Discover Media,Ergo-Active bestuurdersstoel, IDA spraakassistent, rijprofielselectie,Climatronic airconditioning (3 zones), sfeerverlichting (30 kleuren), TravelAssist en diverse '50'-logo's. De Golf eHybrid '50 Edition' is in een beperkteoplage beschikbaar en is later dit jaar te bestellen voor € 44.490. DeGolf GTE komt vanaf € 49.990 in de prijslijst.

Volkswagen Service

De vernieuwde Golf wordt geproduceerd in Wolfsburg. Elke nieuwe Golf wordtgeleverd inclusief vier jaar garantie en gratis pechhulp in Europa.