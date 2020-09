Volkswagen prijst nieuwe Golf GTE

25 september 2020 | Volkswagen breidt het gamma van geƫlektrificeerde Golf-modellen uit met de beschikbaarheid van twee plug-in hybridemodellen: de Golf 1.4 eHybrid met een systeemvermogen van 150 kW/204 pk en de sportieve Golf GTE met 180 kW/245 pk. De nieuwe geƫlektrificeerde Golf-modellen zijn te bestellen vanaf 39.835 euro.

Het plug-in hybridegamma van de Golf start nu met de Golf 1.4 eHybrid. Deze heeft een aandrijflijn met een 1.4 TSI (110 kW/150 pk), een elektromotor (81 kW/110 pk), een DSG-transmissie en een 13 kWh-accu. Het systeemvermogen van 150 kW/204 pk vertaalt zich in een acceleratie van 0-100 km/u in 7,4 seconden en een topsnelheid van 220 km/u. Er zijn diverse rijmodi, waaronder volledig elektrisch; de accu maakt een theoretische elektrische actieradius van 71 kilometer mogelijk. Het gemiddelde theoretische verbruik komt uit op 0,9 l/100 km (CO2: 21 g/km). De Golf 1.4 eHybrid is er als Style vanaf € 39.835.

Ook de nieuwe Golf is er weer als sportieve GTE. De plug-in hybridetechnologie van dit model is verbeterd. Zo maakt de 13 kWh lithium-ion accu nu een theoretische actieradius van zo'n 60 kilometer mogelijk. Dankzij het systeemvermogen van 180 kW/245 pk en het koppel van liefst 400 Nm zijn de prestaties als volgt: 6,7 seconden van 0-100 km/u en een topsnelheid van 225 km/u. Het gemiddelde theoretische verbruik blijft beperkt tot 1,6 l/100 km (CO2: 36 g/km). De Golf GTE heeft een sportief uitgevoerd in- en exterieur en koppelt dat aan een omvangrijke standaarduitrusting. Hij is leverbaar vanaf € 42.610.

De twee nieuwe plug-in hybride Golf-modellen zijn per direct te bestellen bij de Volkswagen-dealer.

