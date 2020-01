Volkswagen maakt prijzen Golf 8 bekend

14 januari 2020 | Volkswagen heeft de eerste uitvoeringen van de nieuwe Golf van een prijs voorzien. De nieuwste versie van het icoon oogt dynamischer dan voorheen en is de eerste in zijn segment met standaard een volledig digitale cockpit. Hij is per direct te bestellen in verschillende uitvoeringen en de prijzen beginnen bij 25.995 euro. Voor snelle beslissers is hij tijdelijk ook verkrijgbaar voor het speciale Private Lease actietarief van 369 euro per maand.

De achtste generatie is onmiskenbaar een Golf gebleven. Door de nieuwe indeling van het front, de innovatieve LED-verlichting (standaard) en zijn langgerekte silhouet is hij dynamischer dan voorheen. Het interieur van de Golf heeft een grote verandering ondergaan. Hij is de eerste in het segment met standaard een volledig digitaal dashboard met grote schermen en de meeste fysieke knoppen zijn vervangen door touchscreens die door middel van haptische feedback (vibratie, beweging) communiceren met de berijder.

De nieuwe eSIM biedt toegang tot een grote hoeveelheid online diensten van We Connect waardoor bijvoorbeeld het navigatiesysteem altijd is voorzien van de nieuwste kaartinformatie. De Golf 8 is de eerste Volkswagen die het niet alleen mogelijk maakt om achteraf technologieën te updaten, maar ze ook naderhand te upgraden (vanaf deze zomer). Zo zijn binnenkort bijvoorbeeld Adaptive Cruise Control, verkeerstekenherkenning, het navigatiesysteem, de wifi-hotspot of een grootlichtassistent achteraf te activeren.

De nieuwe Golf scoort niet voor niets topscores in de botsproefcycli van het onafhankelijke Euro NCAP. Hij brengt een aantal assistentiesystemen uit hogere segmenten naar de 'Golf-klasse', waarvan er vele standaard zijn op elke uitvoering. Enkele voorbeelden zijn Lane Assist, Front Assist, Intersection Assist en het voorspellende Pedestrian Protection System. Ook standaard op elke Golf: de Car2X-technologie, waarmee relevante informatie in milliseconden kan worden uitgewisseld met andere voertuigen én de infrastructuur. Dankzij deze technologie kunnen Golf-bestuurders tijdig worden gewaarschuwd voor mogelijk gevaarlijke situaties als ongelukken, pechgevallen of wegwerkzaamheden.

De Volkswagen Golf is leverbaar met een nieuwe generatie benzine- en dieselmotoren en slaat de brug naar emissievrij rijden met keuze uit vijf geëlektrificeerde aandrijflijnen die in fases worden vrijgegeven (eTSI mild-hybrids en eHybrid plug-in hybrids). Per direct zijn vier benzinevarianten (waaronder een eTSI mild hybrid met 48V-technologie en DSG-automaat) en twee dieselvarianten te bestellen. De 1.0 TSI driecilinder benzinemotor is er nu met 66 kW / 90 pk of 81 kW / 110 pk. De 1.5 TSI is er met 96 kW / 130 pk (handbak) of als 110 kW / 150 pk sterke eTSI Mild Hybrid (DSG). De 2.0 TDI is te bestellen met 85 kW / 115 pk (handbak) of met 110 kW / 150 pk in combinatie met de DSG-automaat. Deze eerste uitvoeringen van de nieuwe Golf leveren hun prestaties tegen een relatief laag verbruik en een lage CO2-uitstoot die, afhankelijk van de uitvoering, varieert van 91 tot 110 gram per kilometer. De overige versies, waaronder twee plug-in hybriden, de GTI én R, komen later dit jaar beschikbaar.

De Golf is nu te bestellen in vier verschillende uitvoeringen, met elk een unieke afwerking. Bovenop de eerder genoemde assistentiesystemen en de Digital Cockpit beschikt de Golf standaard ook over LED voor- en achterlichten, App-Connect, een multifunctioneel stuurwiel, Climatronic airco en het Composition Media infotainmentsysteem met kleuren-touchscherm. De Life biedt daarboven onder meer Park Distance Control rondom, Adaptive Cruise Control, een draadloze telefoonlader, regelbare sfeerverlichting en 16 inch lichtmetalen 'Norfolk' velgen. De Life Business biedt veel extra's, waaronder een 14-voudig (elektrisch) verstelbare ErgoActive bestuurdersstoel met massagefunctie, Park Assist, Discover Pro navigatie, LED 'plus' koplampen, draadloze App-Connect, Side Assist, Travel Assist en verkeerstekenherkenning. De gedistingeerde Style biedt bovenop de Life ondermeer een 3-zone Air Care Climatronic, een 14-voudig (elektrisch) verstelbare ErgoActive bestuurdersstoel met massagefunctie, LED 'plus' koplampen, Travel Assist, een licht/-regensensor en 17 inch lichtmetaal.

De eerste uitvoeringen van de nieuwe Golf arriveren medio maart in Nederland. De prijzen variëren van € 25.995 voor de 66 kW / 90 pk sterke Golf 1.0 TSI tot € 42.030 voor 2.0 TDI DSG Style met 110 kW / 150 pk. De prijzen en specificaties van de overige uitvoeringen worden in aanloop naar hun introductie bekendgemaakt. Elke Golf wordt standaard geleverd met 4 jaar fabrieksgarantie.

Voor snelle beslissers is de nieuwe Golf te rijden tegen speciale Private Lease tarieven. Zo is de nieuwe Golf 1.0 TSI met 66kW / 90pk tot aan de showroomintroductie ook verkrijgbaar voor het actietarief van €369 per maand.