Volkswagen lanceert Golf GTI, GTE en GTD

27 februari 2020 | Volkswagen gaat volgende week naar Genève met niet één, maar drie nieuwe versies van zijn sportieve icoon. De nieuwe Golf GTI, GTE en GTD hebben elk een uniek karakter en zijn krachtige en digitaler dan voorheen.

De sportieve drieling van Volkswagen is direct te herkennen aan de unieke designdetails die al vele decennia populair zijn bij berijders en bewonderaars. Het opvallende front met grote, open honingraat grille, de X-vormige mistlampen en de LED-dagrijverlichting over de gehele breedte, is volledig nieuw en toch heel herkenbaar. Net als bij de vorige generaties zijn de karakteristieke designdetails rood van kleur op GTI, blauw op de GTE en zilver op de GTD. Van opzij maken de sportieve Golf-modellen indruk met extra brede sideskirts die vloeiend harmoniëren met de voorbumper en de achterskirt. Aan de achterzijde vallen de brede schouders, de grote dakspoiler en de sportieve diffuser op. De GTI heeft links en rechts de kenmerkende grote uitlaatpijpen, de GTD een dubbele uitlaatpijp links en bij de GTE zijn ze niet zichtbaar.

Het interieur van de Golf GTI, GTE en GTD heeft een grote verandering ondergaan. Ze zijn alle drie standaard uitgerust met een volledig digitale Innovision Cockpit met grote schermen en het binnenste bevat nauwelijks nog fysieke knoppen. Uiteraard is het interieur voorzien van de kenmerkende GTI details zoals de pookknop in de vorm van een zwarte golfbal (handbak), de sportstoelen met ruitjesbekleding en vele designdetails, die rood in de GTI, blauw in de GTE en zilver in de GTD zijn. De sfeerverlichting is in dertig verschillende kleuren in te stellen en de speciale startknop pulseert in rood bij het starten van de motor.

Het sportieve trio van Volkswagen biedt keuze uit drie verschillende aandrijflijnen. De Golf GTI wordt aangedreven door de 180kW / 245pk sterke 2.0 TSI benzinemotor met een maximumkoppel van 370 Nm. Hij is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en optioneel verkrijgbaar met een zeventraps shift-by wire DSG-automaat.

Daarna komt de GTE, een plug-in hybride. Hij combineert een 110kW / 150pk sterke 1.4 TSI benzinemotor met een 85 kW sterke elektromotor en een zestraps DSG-automaat. Het resultaat: een systeemvermogen van 180kW / 245pk en een maximumkoppel van 400 Nm. Met zijn extra grote accu kan hij tot 60 kilometer elektrisch rijden. Hij biedt verschillende rij-modi, waaronder 100% elektrisch (tot 130 km/u) en een volautomatische Hybrid-stand.

De GTD heeft een sterke 2.0 TDI-motor onder de kap. Hij levert 147kW / 200pk en een maximumkoppel van 400 Nm bij lage toerentallen. De diesel is standaard voorzien van de snel schakelende zeventraps DSG-automaat en heeft twee nieuwe SCR-katalysatoren met twin-dosing voor een verder verlaagde uitstoot.

Ook nieuw is deVehicle Dynamics Manager die het XDS sperdifferentieel synchroniseert met de gekozen instelling van de adaptieve dempers. De opbrengst: meer instellingsmogelijkheden en meer rijdynamiek dan voorheen. Het zijn ook de eerste sportieve auto's op de markt met de Car2X technologie waarmee relevante informatie kan worden uitgewisseld met andere voertuigen én de infrastructuur, voor een hogere veiligheid. Met Travel Assist zijn het daarnaast de eersten in het segment die deels autonoom kunnen rijden tot snelheden van 210 km/u.

