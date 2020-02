Volkswagen kondigt Golf 8 GTI aan

21 februari 2020 | De Geneva International Motorshow is begin maart 2020 het toneel voor de wereldpremière van de achtste generatie van het sportieve icoon van Volkswagen. De nieuwe Golf GTI is krachtiger, innovatiever en digitaler dan voorheen.

Het geheim achter het succes van de Golf GTI schuilt in zijn unieke DNA. De nieuwste versie van de hot hatch, waarnaar een compleet segment is vernoemd, is krachtiger en digitaler dan voorheen. Het is een van de eerste sportieve auto's op de markt met Car2X technologie waarmee kan worden gecommuniceerd met andere auto's voor een hogere veiligheid. Met Travel Assist is het daarnaast de eerste sportieve auto in het segment die verregaand autonoom kan rijden tot snelheden van 210 km/u.

Het sportieve interieur van de Golf GTI heeft een grote verandering ondergaan. Het is de eerste hot hatch die standaard is uitgerust met een volledig digitaal dashboard met grote schermen en het binnenste bevat nauwelijks nog fysieke knoppen. Uiteraard is het interieur voorzien van de kenmerkende GTI details zoals de sportstoelen met ruitjesbekleding en rode designdetails. Het opvallende front met grote, open honingraat grille en de LED-dagrijverlichting over de gehele breedte, is volledig nieuw en toch heel herkenbaar GTI.

De nieuwe Golf GTI wil de lat in het segment hoger leggen en doet dat niet alleen met zijn zeer krachtige motor, maar vooral met zijn onderstel dat met adaptive chassis control tot in detail is in te stellen.

De Golf 8 GTI maakt begin maart zijn werelddebuut tijdens de Geneva Motorshow 2020 en wordt in de tweede helft van dit jaar gelanceerd. De specificaties en prijzen worden in aanloop naar het Nederlandse marktdebuut bekendgemaakt.

