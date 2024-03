Volkswagen Golf tijdelijk als Edition 50

De vernieuwde Golf- en Golf Variant zijn te herkennen aan hun gewijzigde front. De nieuw ontworpen LED-koplampen zijn nu extra opvallend. Een letterlijk een blikvanger is de nieuwste versie van de IQ.LIGHT LED-matrix koplampen met een grootlichtbundel met een reikwijdte die bijna twee keer zo groot is als conventioneel grootlicht. Voor het eerst in een Europese Volkswagen is het logo in de grille verlicht. De IQ.LIGHT 3D LED-achterlichtunits met animaties in drie stijlen, hebben in beide carrosserievarianten ook een aangescherpt ontwerp.

Het interieur is voorzien van een gloednieuw infotainmentsysteem van de laatste generatie met een snellere processor, een vrijstaand touchscreen (12,9 inch (32,8 cm) groot). De touch sliders voor de temperatuur- en volumeregeling zijn nu verlicht. De Golf is voortaan ook standaard voorzien van de Digital Cockpit Pro van de nieuwste generatie. Ook nieuw is het multifunctionele stuurwiel met knoppen en de IDA spraakassistent. IDA maakt het mogelijk om niet alleen functies zoals de klimaatregeling, telefoon of het navigatiesysteem in de eigen taal aan te sturen, maar ook om online informatie over praktisch elk onderwerp op te vragen; van vluchtgegevens tot algemene kennisvragen. ChatGPT ondersteunt de spraakassistent IDA met parate kennis. Dit kunstmatige intelligentiesysteem is in staat om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over een zeer breed scala aan onderwerpen, vrijwel zonder beperkingen.

Bij de lancering zijn direct vier aandrijfvarianten beschikbaar: twee handgeschakelde turbo-benzinemotoren (TSI) met 85 kW (116 pk) en 110 kW (150 pk), en twee 48 V mild-hybride turbo-benzinemotoren (eTSI) gekoppeld aan een DSG 7-traps automatische versnellingsbak met dubbele koppeling. Deze versies hebben net als de TSI-modellen vermogens van 85 kW (116 pk) en 110 kW (150 pk). Het 48V-systeem gebruikt remenergierecuperatie om elektrische energie op te slaan die wordt gebruikt voor het aandrijfsysteem. Andere versies en aandrijfsystemen volgen op termijn.

Golf Edition 50

De Golf Edition 50 is gebaseerd op de eHybrid (1.5TSI PHEV 150kW/204 pk), en is voorzien van extra's. De Golf Edition 50 is onder meer uitgerust met 18 inch lichtmetalen Leeds velgen, getinte achterruiten, een horizontale ledstrip in de grille met in het midden een verlicht Volkswagen-logo, en een 3D "50" badge op de B-stijlen.

In het interieur benadrukt Volkswagen de exclusiviteit van dit model door details zoals Edition 50 logo's in de instaplijsten en op het stuur, pedalen in geborsteld roestvrij staal en een zwarte hemelbekleding. Het infotainmentsysteem Discover met navigatiefunctie, het sleutelloos vergrendel- en startsysteem Keyless Access, de IDA spraakassistent, rijprofielselectie en een diefstalalarm maken ook deel uit van de uitrusting. Deze uitvoering is nog uit te breiden met opties zoals een schuif-/kantel panoramadak, IQ.LIGHT matrix LED-koplampen en een head-up display. De vernieuwde Golf is in Nederland vanaf medio maart 2024 te bestellen en dan worden ook de prijzen bekendgemaakt.