Volkswagen Golf nu ook in R-Line-uitvoering

2 juli 2020 | De sportiviteit van R-Line spreekt tot de verbeelding, zeker bij Golf-rijders. Het enthousiasme is zelfs zo groot, dat Volkswagen nu heeft besloten om de Golf R-Line als zelfstandig model in het gamma op te nemen. De nieuwe Golf R-Line heeft een herkenbare, sportieve uitstraling en is er met een keuze uit benzine- (ook mild hybrid) en dieselmotoren. Hij is leverbaar vanaf 33.715 euro.

In de nieuwe R-Line-uitvoering maakt de Golf een sportieve inslag zichtbaar met een met 15 mm verlaagd sportonderstel in combinatie met 17 inch lichtmetalen velgen 'Valencia', R-line-bumpers, een speciale grille en natuurlijk R-Line-emblemen. Ook de extra donker getinte ruiten achter dragen net als de LED-koplampen en -achterlichten bij aan het sportieve voorkomen.

Ook van binnen is de sfeer sportief. Standaard zijn bijvoorbeeld R-Line topsportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, het R-Line touch sportstuur, de Digital Cockpit pro, een zwarte dakhemel en afwerkingsaccenten in 'Carbon Grey'. De zitplaatsen zijn bekleed met de speciale R-Line-combinatie van 'Sardegna' en 'Art Velours' stof.

De Golf R-Line is standaard uitgevoerd met het multimediasysteem Navigatie Discover Pro met 10 inch kleurentouchscreen, digitale radio-ontvangst, spraakbediening (voice control), 3 jaar toegang tot de online diensten van We Connect plus, App connect (draadloze smartphone integratie) en een draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones. Ook een licht- en regensensor, automatisch dimmende binnenspiegel, sfeerverlichting (30 kleuren), automatische airconditioning en het geavanceerde assistentiesysteem Travel Assist (Adaptieve cruise control en Lane Assist) zijn altijd inbegrepen.

De nieuwe Golf R-Line is er om te beginnen met de 96 kW /130 pk sterke 1.5 TSI benzinemotor. Deze uitvoering met handgeschakelde zesversnellingsbak staat in de prijslijst voor € 33.715. De Golf R-Line 1.5 eTSI (110 kW / 150 pk), die standaard is uitgerust met mild-hybridtechnologie en de automatische zeventraps DSG-transmissie, is er vanaf € 38.812. De Golf R-Line 2.0 TDI (110 kW / 150 pk) met zeventraps DSG is te bestellen vanaf € 42.440. De levering van de nieuwe Golf R-Line-modellen start in augustus 2020.

