Volkswagen Golf krijgt Black Style-pakket

Op zoek naar een Volkswagen Golf 1.5 TSI?

bynco heeft er 59 vanaf € 18.045,-

De Golf is in Nederland nog steeds populair; er rijden in ons land inmiddels 275.000 exemplaren rond en daarmee is de Golf de meest voorkomende personenauto. In Duitsland stond de Golf met ruim 84.000 exemplaren in 2022 op nummer 1 als meest verkocht model, net als in de voorgaande jaren.

Om een Golf bijzonder te maken is er nu het Black Style-pakket op de Golf en Golf Variant. Inbegrepen bij het pakket zijn om te beginnen zwarte lichtmetalen velgen (18 inch voor de R-Line (Business)- en GTE-modellen; 19 inch voor de GTI en R). Ook de spiegelkappen, uitlaatsierstukken en de strip tussen de koplampen zijn uitgevoerd in stijlvol zwart. De prijs van het Black Style-pakket is afhankelijk van de gekozen uitvoering. Voor de R-Line (Business) modellen bedraagt de meerprijs € 1.410, op de Golf GTE kost het pakket € 980.

Elke Golf wordt geleverd inclusief tien jaar We Connect online diensten, vier jaar garantie, 12 jaar carrosseriegarantie en gratis 24-uurs mobiliteitsservice.