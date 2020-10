Volkswagen Golf 1.0 eTSI nu te bestellen

9 oktober 2020 | Volkswagen breidt het gamma van geƫlektrificeerde Golf-modellen uit, en introduceert de Golf 1.0 eTSI mild-hybride. De Golf 1.0 eTSI Life met standaard DSG-transmissie is er vanaf 31.340 euro.

De Golf 1.0 eTSI heeft mild hybride-technologie aan boord. Hij maakt gebruik van een 48V elektrisch systeem, een riem-aangedreven dynamo, een lithium-ion-accu en de automatische zeventraps DSG-transmissie. Met dit systeem is 'zeilen' (uitrollen) mogelijk. Als de bestuurder het gas loslaat, schakelt de verbrandingsmotor uit en rijdt de Golf zonder brandstof te verbruiken. De Golf 1.0 eTSI mag aanhangers met een gewicht tot 1.300 kg trekken.

De direct ingespoten 1,0-liter turbomotor (81 kW/110 pk, koppel 200 Nm) is goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 10,2 seconden en een topsnelheid van 202 km/u. Het gemiddelde theoretische verbruik bedraagt 5,2 l/100 km (CO2: 118-119 g/km). Dankzij een katalysator én een partikelfilter voldoet de Golf 1.0 eTSI aan de Euro 6D-ISC-FCM emissienorm.

De Golf 1.0 eTSI is er in Life-uitvoering vanaf € 31.340. Standaard zijn dan lichtmetalen velgen, Comfortstoelen, de Digital Cockpit Pro, Climatronic airconditioning, parkeersensoren, Radio- en multimediasysteem 'Composition', App-Connect (Apple Carplay), draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones, We Connect Plus mobiele diensten en de Adaptive Cruise Control.

De Golf 1.0 eTSI Life Business (vanaf € 33.690) is luxer en vult de uitrusting van de Life aan met onder meer LED 'Plus'-koplampen, navigatiepakket Discover Pro (o.a. 10-inch kleuren touchscreen, navigatie met 3D-kaartweergave, voice control, DAB+ radio, streaming internet, over the air updates), elektrisch verstelbare ErgoActive bestuurdersstoel met massagefunctie, diefstalalarm en het bestuurdersassistentiepakket (Travel Assist, Park Assist, Side Assist en Traffic Jam Assist).

