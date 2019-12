Vijf EuroNCAP sterren voor Golf 8

18 december 2019 | De nieuwe Volkswagen Golf maakt een vliegende start met een score van vijf sterren in de Euro NCAP. Het onafhankelijke Europese veiligheidsinstituut beloonde de Golf 8 na intensieve botsproeven met de maximaal haalbare score van vijf sterren.

Het New Car Assessment Programme, kortweg Euro NCAP, crasht auto's op verschillende manieren om zo de voertuigveiligheid te testen bij onder meer frontale botsingen en aanrijdingen van opzij met stilstaande en rijdende voorwerpen. Deze tests bootsen de meest voorkomende ongevalssituaties na die kunnen leiden tot verwondingen van inzittenden of andere weggebruikers. De nieuwe Golf scoorde goed tot zeer goed in alle testcategorieën, met als hoogtepunt een score van 95% in de categorie 'veiligheid voor volwassen inzittenden'.

De '8' brengt een groot aantal assistentiesystemen uit hogere segmenten naar de 'Golf-klasse', waarvan een aantal standaard is op elke uitvoering. Enkele voorbeelden zijn Lane Assist, Front Assist, Turn-off Assist en het voorspellende Pedestrian Protection System. Ook standaard op elke Golf 8 is de Car2X-technologie waarmee in milliseconden en binnen een straal van 800 meter relevante informatie kan worden uitgewisseld met andere voertuigen én de infrastructuur. Dankzij deze technologie kunnen Golf-bestuurders tijdig worden gewaarschuwd voor mogelijk gevaarlijke situaties zoals ongelukken, pechgevallen of wegwerkzaamheden. Met de geavanceerde IQ.DRIVE assistentiesystemen zoals het optionele Travel Assist kan onder bepaalde omstandigheden autonoom (level 2) worden gereden.

De Golf 8 arriveert in maart 2020 in Nederland. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de introductie bekendgemaakt.