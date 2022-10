Opnieuw vijf EuroNCAP sterren voor Volkswagen Golf

Op zoek naar een Volkswagen Golf 1.5 TSI?

bynco heeft er 69 vanaf € 20.395,-

Nadat het succesvolle model van Volkswagen in 2019 al vijf sterren kreeg volgens de toen geldende Euro NCAP-norm, voldoet de Golf ook nu aan de verzwaarde testprocedures die sinds 2020 van kracht zijn. Hoewel de vorige beoordeling nog drie jaar geldig was, besloot Volkswagen het model op het gebied van veiligheid up-to-date te brengen en te onderwerpen aan de huidige normen die aanzienlijk strenger zijn. Euro NCAP voerde 14 van de 21 tests opnieuw uit volgens de aangepaste procedures.

Een belangrijke veiligheidsvoorziening van de Golf is de nieuwe centrale airbag voor de voorpassagiers, waarmee de Golf standaard is uitgerust. Bij een aanrijding van opzij kan deze airbag helpen om hoofdcontact tussen de voorste inzittenden te voorkomen. Een extra standaard heupgordelspanner voor de passagiers voorin verhoogt de veiligheid nog verder. De Golf behaalde in de categorie 'inzittendenbescherming voor volwassenen' met 88 procent van de mogelijke beoordelingspunten een goed resultaat.

Tevens scoorde hij 87 procent in de categorie 'bescherming van kinderen'. Deze categorie is gebaseerd op drie belangrijke aspecten. Naast de bescherming die kinderbeveiligingssystemen bieden, bijvoorbeeld bij een frontale botsing of aanrijding van opzij, zijn ook de opties voor het veilig bevestigen van kinderzitjes van verschillende afmetingen en de uitrusting die een auto biedt voor het vervoer van kinderen aspecten waar Euro NCAP naar kijkt. Op het gebied van 'hulpsystemen' maakte de Golf indruk met 79 procent van de mogelijke beoordelingspunten. Onder andere het autonoom werkende noodremsysteem (AEB) reageerde tijdens de tests goed op andere voertuigen.

Ook assistentiesystemen als vermoeidheidsherkenning en de kruisverkeer assistent, die beide tot de standaarduitrusting behoren, hadden een positief effect op het resultaat. Naast de bescherming van de inzittenden onderzoekt Euro NCAP ook hoe goed automatische noodremsystemen kwetsbare weggebruikers als voetgangers en fietsers kunnen beschermen bij een dreigende aanrijding. In deze categorie behaalde de Golf, die standaard wordt geleverd met het noodremsysteem Front Assist, een resultaat van 74 procent.

Een voorziening waarop de Golf door Euro NCAP niet werd beoordeeld, maar waarmee hij zich in de compacte middenklasse nadrukkelijk onderscheidt, is Car2X-technologie. De Golf is namelijk de eerste Volkswagen waarvan de adaptieve cruise control (ACC) een file kan herkennen en daarop anticipeert. Hij doet dat met behulp van Car2X-technologie die standaard is op elke Golf: zodra het systeem van andere weggebruikers doorkrijgt dat er een file staat, past hij direct zijn snelheid aan om de kans op onveilige last-minute manoeuvres te verkleinen.