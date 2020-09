Golf 8 GTI kost 48.335 euro

24 september 2020 | Volkswagen start met de levering van de nieuwe Golf GTI. De sportieveling is er vanaf 48.335 euro. De nieuwe GTI draagt zijn iconische naam met ere: hij heeft wederom een geheel eigen uiterlijk en maakt de belofte van sportiviteit waar met een 180 kW / 245 pk sterke 2.0 TSI en een onderstel met progressive steering en een mechanisch sperdifferentieel. Bovendien is hij digitaler en meer connected dan voorheen.

De aanduiding GTI staat al 45 jaar lang synoniem voor sportiviteit. De nieuwste Golf GTI heeft klassieke designdetails zoals rode afwerkingsaccenten en sportstoelen met ruitbekleding. Dit combineert hij met nieuwe elementen als (optionele) X-vormige mistlampen vóór en een startknop die bij het starten van de motor rood pulseert.

De nieuwe Golf GTI wordt aangedreven door een 2.0 TSI turbomotor met een vermogen van 180 kW / 245 pk en een koppel van 370 Nm. Een automatische zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling is standaard. Hiermee vergt de acceleratie van 0-100 km/u 6,2 seconden. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. Het gemiddelde verbruik bedraagt 7,4 l/100 km (CO2: 167 g/km). Voor maximaal rijplezier is de Golf GTI bovendien uitgerust met een mechanisch sperdifferentieel en progressive steering.

Standaard zijn 17 inch lichtmetalen velgen 'Richmond', LED 'Plus'-koplampen, topsportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, aluminium pedalen, een multifunctioneel sportstuur 'touch', Aircare Climatronic airconditioning en 'Discover Pro', het navigatie-, radio- en multimediasysteem met 10 inch touchscreen. De digitale Innovision Cockpit met grote schermen biedt toegang tot vele online functies en diensten.

De nieuwe Golf GTI is nu leverbaar bij de Volkswagen-dealer vanaf € 48.335. De nieuwe Golf GTI is ook per direct te configureren.

