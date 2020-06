Toyota Yaris ook als Business Plus

24 juni 2020 | De volledig nieuwe, vierde generatie Toyota Yaris die komende zomer bij de Nederlandse dealers arriveert, is vanaf nu ook te bestellen in de uitvoering Business Plus. Deze versie is gericht op zakelijke rijders en combineert een uitgebreide uitrusting met een extra gunstige fiscale waarde voor een zo laag mogelijke bijtelling als de zakenauto ook privé gebruikt wordt.

De nieuwe Toyota Yaris is het eerste compacte model dat gebaseerd is op het TNGA-platform van Toyota. Ondanks het feit dat de nieuwe Yaris 5 mm korter is dan zijn voorganger, is het interieur toch ruimer. De wielbasis is namelijk 50 mm langer geworden en het interieur is slimmer ingedeeld. Met de wielen op de uiterste hoeken van de carrosserie, de lagere daklijn, de langere motorkap en de verder naar achteren geplaatste A-stijlen oogt de nieuwe Yaris niet alleen sportiever, maar rijdt hij volgens Toyota ook dynamischer.

Met de nieuwe uitvoering Business Plus brengt Toyota de Yaris extra onder de aandacht bij zakelijke rijders. Zo is de Yaris Business Plus standaard uitgerust met het multimediasysteem Toyota Touch 2 met Apple CarPlay, Android Auto, Touch 'n Go navigatie en stuurwielbediening. Automatische airco, adaptieve cruise control, digitaal dashboard, smart entry met startknop en elektrisch bedienbare ramen voor én achter behoren ook tot de uitrusting. 16-inch lichtmetalen wielen, LED-koplampen met grootlichtassistent, LED-mistlampen en LED-knipperlichten zijn eveneens standaard bij deze uitvoering.

Toyota levert de Yaris Business Plus met keuze uit twee motorvarianten. Behalve de volledig nieuw ontwikkelde 1.5 VVT-i benzinemotor, die een vermogen van 89 kW/121pk levert, is de Business Plus ook beschikbaar als 1.5 Hybrid. Deze eveneens volledig nieuw ontwikkelde hybride-aandrijflijn bevat meer dan twintig jaar Toyota-expertise op het gebied van hybridetechniek. De 85 kW /116 pk sterke aandrijfsysteem heeft een relatief lage CO2-uitstoot. Bij de Toyota Yaris Business Plus Hybrid is dit vanaf 92 g/km (WLTP).

De Yaris Business Plus is per direct te bestellen voor prijzen vanaf 19.865 euro (fiscale waarde, exclusief rijklaarkosten). De basisversie van de nieuwe generatie Toyota Yaris met 1.0 VVT-i driecilinder benzinemotor is er vanaf 17.065 euro (fiscale waarde, exclusief rijklaarkosten).

