Toyota Yaris beleeft online publieksdebuut

1 mei 2020 | Op donderdag 14 mei a.s. is online een exclusieve live première van de nieuwe generatie Toyota Yaris bij te wonen. Tijdens het event, dat georganiseerd wordt door Toyota Nederland, krijgen belangstellenden alles te horen en te zien over de nieuwe Yaris. Daaronder meer informatie over de totaal nieuwe, 1.5 Hybrid-aandrijflijn. Deze 4e generatie hybride techologie zorgt in de Yaris voor 15 procent meer kracht en is desondanks 20 procent zuiniger dan zijn voorganger. Wie de online première met vragensessie wil bijwonen, kan zich aanmelden op Toyota.nl.

De nieuwe Toyota Yaris is de eerste compacte Toyota die ontwikkeld is volgens de filosofie achter Toyota New Global Architecture (TNGA). Die architectuur vormt de basis van meerdere succesvolle Toyota modellen, waaronder de Toyota C-HR, Corolla en RAV4, en omvat onder andere een nieuw modulair voertuigplatform met een extra laag zwaartepunt.

De nieuw ontwikkelde hybride-aandrijflijn levert 85 kW / 116 pk en een CO2-waarde vanaf 86 gr/km (voorlopig WLTP-cijfer). De 5-deurs Yaris is ook leverbaar als 1.0 of 1.5 VVT-i met respectievelijk 53 kW / 72 pk en 89 kW / 121 pk. De actieve veiligheid van Toyota Safety Sense 2.0 alsook de centrale airbag zijn standaard.

De prijzen van de nieuwe Toyota Yaris beginnen bij 17.895 euro en 289 euro in Private Lease. De Yaris is nu al te bestellen, maar staat nog niet in de showroom (vanaf deze zomer). De online première is dus een kans om de nieuwste generatie nu al van dichtbij te leren kennen. Toyota zet onder meer de Yaris First Edition in de schijnwerpers. Deze gelimiteerde en extra compleet uitgeruste uitvoering is vanaf maandag 4 mei 2020 online te bestellen voor prijzen die beginnen bij 21.395 euro. In Private Lease is de Yaris First Edition leverbaar vanaf 329 euro per maand.

