Toyota vernieuwt GR Yaris

Een belangrijk element van de nieuwe Toyota GR Yaris is de evolutie van de driecilinder turbobenzinemotor. Nog meer vermogen en koppel, alsook de introductie van een gloednieuwe achttraps GAZOO Racing Direct Automatic Transmission, ontworpen voor snel schakelen tijdens sportief rijden, verbeteren de prestaties. Het motorvermogen is met 20 DIN pk verhoogd en de bestuurder kan een beroep doen op 30 Nm extra koppel. Dit resulteert in een output van 280 DIN pk (208 kW) en een koppel van 390 Nm.

Het specifiek ontwikkelde GR Yaris-chassis is versterkt en in het interieur zijn de cockpitindeling en rijpositie herzien voor een authentieker sportwagengevoel. De wielophanging is aangepast met herziene veerwegen en sterkere schokdempers om te zorgen voor meer balans onder hoge belasting.

Toyota heeft ook stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de duurzaamheid behouden blijft. Opnieuw waren het racecircuit en diverse rallystages het proefterrein, waarbij de motor tot het uiterste werd getest in het Japan Rally Championship en de Japanse endurance-toerwagenserie. Kenmerken van de nieuwe G16E-GTS-motor zijn de versterkte nokkenas, het nieuwe materiaal voor de uitlaatkleppen en een verhoging van de D-4ST-brandstofinjectiedruk. Er zijn nieuwe lichtgewicht zuigers met slijtvaste ringen gemonteerd en een nieuwe inlaatdruksensor toegevoegd.

De nieuwe Toyota GR Yaris wordt uitsluitend geleverd als Circuit'-specificatie inclusief een cooling performance pack. Dit pakket bestaat uit een extra radiator om de betrouwbaarheid bij volgas rijden te verbeteren, aanpassingen aan de luchtinlaat en een intercoolerspraymodule.

Nieuwe GAZOO Racing Direct Automatic Transmission

De introductie van een nieuw ontwikkelde achttraps GAZOO Racing Direct Automatic Transmission is een van de belangrijkste noviteiten van de vernieuwde GR Yaris. Deze automatische transmissie is optioneel leverbaar. De handbediende iMT zesversnellingsbak is standaard. Bij de ontwikkeling van de nieuwe automaat stond de snelst mogelijke terugschakelsnelheid centraal.

Dankzij acht in plaats van zes versnellingen zijn er kleinere verhoudingen gerealiseerd. De automaat profiteert ook van een nieuw koppelcontrolesysteem en een compacte lineaire solenoïde met hoge respons. Het toepassen van zeer hittebestendig materiaal in de koppeling en een specifieke afstelling van de besturingssoftware resulteert in razendsnelle schakelacties. Dankzij de installatie van een standaard automatische transmissievloeistofkoeler wordt voldaan aan de koelvereisten.

De rijder heeft keuze uit de rijmodi Sport, Normal en Eco, te selecteren via een nieuwe selectiefunctie. Met deze rijmodi is het karakter van de auto aan te passen voor normaal of sportief gebruik. Elke rijmodus heeft invloed op de elektrische stuurbekrachtiging, de werking van de airconditioning, de gasrespons en het instrumentendisplay van de bestuurder. Bij modellen met de nieuwe automatische transmissie wordt ook het schakelgevoel en -programma aangepast.

Verbeterde carrosseriestijfheid

De carrosserie van de Toyota GR Yaris is door ongeveer 13% meer laspunten en de toepassing van circa 24% meer structurele lijm nog stijver dan voorheen. De lichte maar stijve ophangingssystemen zijn behouden met MacPherson-veerpoten voor en dubbele wishbone-draagarmen achter. Maar Toyota heeft op basis van feedback van wedstrijdrijders wel verbeteringen doorgevoerd. Door extra bouten toe te voegen om de voorste schokdempers aan de carrosserie te bevestigen, worden veranderingen in uitlijning onderdrukt die kunnen optreden wanneer de bovenste bus vervormt bij rijden onder hoge belasting. De voor- en achterveren zijn ook aangepast voor optimale prestaties en een betere controle over het rijgedrag.

Nieuwe cockpit meer op bestuurder gericht

Race- en rallyrijders hebben ook suggesties geleverd voor alle veranderingen. Bedieningselementen die bij wedstrijdrijden vaak gebruikt moeten worden, zoals intercoolerspray, VSC-OFF en alarmlichten, zijn dichter bij de bestuurder geplaatst, zodat deze bij gebruik van een raceharnas snel en gemakkelijk bereikbaar zijn. Aan de passagierszijde is de aflegruimte groter gemaakt, zodat er ruimte is voor het plaatsen van extra tellers of een bijrijdersmonitor.

Het gezichtsveld van de bestuurder vanaf het stuur is verbeterd door de bovenrand van het instrumentenpaneel 50 mm lager te plaatsen, de positie van de achteruitkijkspiegel te veranderen en het bedieningspaneel 15 graden verder naar de bestuurder toe te kantelen.

Het instrumentarium omvat een nieuwe, volledig digitale combimeter van 12,3 inch met twee lay-outmodi: normaal en sport, waarbij de laatste een op sportprestaties gerichte gegevensweergave biedt. Het ontwerp is vrij van overbodige versieringen, zodat afbeeldingen duidelijk zichtbaar zijn en informatie direct kan worden bekeken en begrepen. Op het model met automatische transmissie geeft het display ook de temperatuur van de transmissieolie weer en geeft het systeem een visueel en geluidssignaal om de bestuurder te waarschuwen als het motortoerental te hoog is om terug te schakelen.

Ook de zithouding is verbeterd. De stoel is 25 mm verlaagd en het stuur is overeenkomstig aangepast voor het vinden van de perfecte zitpositie. De schakelrichting is aangepast met het oog op competitief rijden: duwen is terugschakelen en trekken is opschakelen; een detail gepromoot door Master Driver en Toyota Motor Corporation-president Akio Toyoda (alias Morizo).

Unieke exterieurdetails

Aan de voorkant van de auto is een nieuwe stalen rooster gemonteerd voor de onderste grille, geoptimaliseerd voor de balans tussen dikte, sterkte en gewichtsreductie. De zijgrille heeft een grotere opening en de onderste bumper een nieuwe split-constructie die reparatie of vervanging eenvoudiger en goedkoper maakt. Aan de achterkant zorgt een opening in de onderste sierlijst ervoor dat lucht via de bodem kan ontsnappen. Dit reduceert de luchtweerstand, verbetert de wendbaarheid en stabiliteit van de auto en voert de warmte van het uitlaatsysteem beter af.

De mist- en achteruitrijlichten zijn niet langer in de bumper verwerkt, maar geïntegreerd in de achterlichtunits. Dit beperkt het risico op schade. Het derde remlicht is verplaatst van de achterspoiler naar een lagere positie op de achterklep, zodat alle achterlichten op één lijn liggen en duidelijk zichtbaar zijn voor achteropkomend verkeer. Door het derde remlicht te verplaatsen, kan de achterspoiler ook eenvoudiger worden gewijzigd of aangepast.

De nieuwe GR Yaris is daarnaast verkrijgbaar in een nieuwe exterieurkleur, genaamd Precious Metal. Andere kleuren zijn Emotional Red, Precious Black en Super White/Platinum White Pearlescent; kleuren die verwijzen naar de kleurstelling van de racewagens van Toyota GAZOO Racing.

De uitrusting van het model is ook uitgebreid, onder meer met Toyota Safety Sense-systemen van de nieuwste generatie, geïntegreerde navigatie en een digitale sleutel. De GR Yaris met automatische transmissie heeft een rijkere uitrusting, met gesmede lichtmetalen wielen, een premium JBL-geluidssysteem en sensoren aan de achter- en zijkant.