Toyota Yaris aangepast voor modeljaar 2024

Op zoek naar een Toyota Yaris 1.5 Hybrid Launch Edition?

bynco heeft er 100 vanaf € 15.400,-

Met de nieuwe Toyota Yaris kunnen klanten kiezen uit twee hybride aandrijflijnen die passen bij hun behoeften. Naast de bestaande aandrijflijn, die vanaf nu Hybrid 115 gaat heten, introduceert Toyota een krachtigere Hybrid 130-variant in de Yaris. Door de techniek van de nieuwste, vijfde generatie van Toyota's marktleidende hybride-elektrische aandrijflijn in te zetten, biedt hij nu meer vermogen, meer koppel en meer rijplezier.

Vijfde generatie hybridetechniek

Met een grotere en krachtigere elektromotor-generator en herzieningen van de software van de Power Control Unit (PCU) is het totale systeemvermogen met 12% verhoogd, van 116 DIN pk/85 kW tot 130 DIN pk/97 kW. Het koppel stijgt ook: van 141 Nm naar 185 Nm.

Dit vertaalt zich in een snellere acceleratie, niet alleen voor de sprint van 0-100 km/u, maar ook bij inhaalacties. De 0-100 km/u sprint gaat in 9,2 seconden, een halve seconde sneller dan voorheen. Ook de acceleratie van 80 naar 120 km/u gaat een halve seconde sneller en kost nu nog maar 7,5 seconden. Deze winst is behaald met een toename van de CO2-uitstoot.

Toyota T-Mate

Toyota T-Mate is de overkoepelende term voor de functies die een auto veiliger, gemakkelijker te besturen en te parkeren maken. In de nieuwe Yaris zijn deze voorzieningen effectiever dan voorheen, met extra en verbeterde functies. Daartoe behoren de nieuwste generatie Toyota Safety Sense rijhulpsystemen.

Dankzij het nieuwe multimediasysteem en de datacommunicatiemodule (DCM) zijn ook over-the-air software-updates mogelijk. Dit betekent dat de Toyota Safety Sense en multimediafuncties bijgewerkt kunnen worden naar de nieuwste versie, zonder dat de auto naar een dealer hoeft te worden gebracht.

Door het gebruik van een nieuwe camera en radar die samen verder en breder kunnen scannen dan voorheen, kan het bereik van de detectie van het ongevalsrisico worden vergroot. Het Pre-Collision System (PCS) kan nu bijvoorbeeld een potentiële frontale botsing en een groter aantal objecten en voertuigen (waaronder motorfietsen) in het pad van de auto herkennen. De Intersection Collision Avoidance Support, een veiligheidsvoorziening die bij Toyota voor het eerst werd toegepast op de huidige generatie Yaris, heeft eveneens een groter werkingsgebied en herkent naderend verkeer over twee rijstroken en fietsers en voertuigen die op een kruispunt vanaf de zijkant invoegen.

Nieuwe techniek

Toyota biedt met de nieuwe Yaris ook een volledig nieuwe digitale techniek, met zowel een groot instrumentendisplay voor de bestuurder als een sneller en krachtiger multimediasysteem met extra functionaliteit. De displays meten of 12,3 inch voor het instrumentarium, 9 of 10,5 inch voor het multimediascherm. Het digitale instrumentarium kan worden aangepast aan de stemming van de bestuurder en het type reis, met drie opties: Smart, Casual en Sporty.

Met het Toyota Smart Connect multimediasysteem met 10,5 inch display beschikt de Yaris standaard over cloud-based navigatie, waarbij voor de routeplanning gebruik wordt gemaakt van actuele verkeersinformatie en informatie over de route.

Slimme digitale sleutel

De nieuwe Yaris wordt ook leverbaar met een slimme digitale sleutel. Deze is gekoppeld aan de MyT-app en geeft maximaal vijf gebruikers toegang tot de auto via hun smartphone. Het systeem is ontworpen voor volledig gemak, zodat gebruikers hun auto kunnen vergrendelen, ontgrendelen of starten zonder hun telefoon uit hun tas of zak te hoeven halen.

Deze nieuwe voorziening breidt de MyT-functies uit, waaronder vergrendelen/ontgrendelen op afstand, bediening van de klimaatregeling en activering van de alarmlichten om de auto gemakkelijker te herkennen in een drukke parkeergarage.

Vernieuwde styling en Yaris Premiere Edition

Bij de lancering van de nieuwe Yaris wordt ook een nieuwe topversie gelanceerd, de Premiere Edition. Dit model wordt geleverd in de nieuwe speciale Neptune Blue bi-tone lak met een contrasterend zwart dak en raamstijlen. Het blauwe thema komt ook in het interieur terug met contrasterende stiksels van de stoelbekleding en sierlijsten op het dashboard en in de deurpanelen. Nieuw ontworpen 17-inch zwart gepolijste lichtmetalen velgen maken het geheel af. De Premiere Edition zal ook leverbaar zijn in bi-tone Platinum Pearl White of bi-tone Shimmering Silver Metallic lak.

Ook de andere uitvoeringen van de Yaris krijgen optische aanpassingen. Zo zijn er nieuwe lichtmetalen velgen en is er een nieuw patroon voor de stoelbekleding. Juniper Blue metallic wordt, net als voor de Aygo X en Corolla, ook leverbaar op de Yaris.