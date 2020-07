Toyota start productie nieuwe generatie Yaris

7 juli 2020 | Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) is gestart met de productie van de volledig nieuwe, vierde generatie Toyota Yaris die deze zomer bij de Nederlandse dealers arriveert. Het is het eerste compacte model van Toyota dat gebaseerd is op het GA-B-platform, afgeleid van het modulaire TGNA-platform.

De investering in de Franse fabriek versterkt de strategie van TME om lokaal te produceren en de productiecapaciteit te maximaliseren. Dat geldt ook voor voertuigcomponenten. Zo is de nieuwe Toyota Yaris te bestellen met een gloednieuwe 1,5-liter TNGA-motor, voor zowel de benzine als de hybrid, die eveneens in Europa gebouwd wordt, te weten bij Toyota Motor Manufacturing Poland.

TME investeerde nog eens 300 miljoen euro, het equivalent van de helft van de initiële investering van TMMF, om de productie van TNGA-modellen mogelijk te maken in Valenciennes. Alle werkvloeren zijn gemoderniseerd met nieuwe uitrusting en technologieën om de ergonomie en prestaties te verbeteren. Met name de afdeling 'kunststoffen' werd flink uitgebreid met een extra 3.500 m2 aan werkruimte om nieuwe voorbehandeling- en lakstraten te plaatsen, die op hun beurt de interne productie van nieuwe plastic onderdelen mogelijk maken. TMMF verwacht eind 2020 3.600 vaste werknemers in dienst te hebben op een totaal van 4.800 medewerkers.

Luciano Biondo, President en CEO van TMMF: "De productiestart van de vierde generatie Yaris markeert de eerste stap naar ons doel om jaarlijks 300.000 voertuigen te produceren. Met de geheel nieuwe, compacte SUV - de Yaris Cross die medio 2021 als tweede model bij ons wordt gebouwd - zijn we op weg om onze ambitie te verwezenlijken. Een investering van nog eens 100 miljoen euro zal de productie van de Yaris Cross mogelijk maken." De nieuwe Toyota Yaris Cross is speciaal voor de Europese markt ontwikkeld en combineert een onderscheidend design met een ruime bodemvrijheid en de nieuwste generatie hybridetechnologie van Toyota. Met de komst van de Yaris Cross die onder de Toyota C-HR en Toyota RAV4 wordt gepositioneerd, heeft Toyota een SUV in het B-, C- én D-segment.

De productie van TMMF is sinds 22 april 2020 weer gestart, na vijf weken productieschorsing vanwege de COVID-19 maatregelen in Frankrijk. De initiële productievolumes werden aanzienlijk lager gehouden ten opzichte van de normale bedrijfsvoering om volledig te kunnen concentreren op de hoogste prioriteit binnen TMMF: het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers en belanghebbenden door volledige naleving van de nieuwe protocollen en processen voor hygiëne en social distancing te garanderen.

