Toyota produceert 4 miljoenste Yaris in Europa

8 december 2020 | Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) heeft de vier miljoenste Toyota Yaris in Europa geproduceerd. Het feestelijke exemplaar betreft een Yaris Hybrid van de nieuwste, vierde generatie in de sportieve bi-tone kleurstelling rood met zwart dak. De nieuwe Toyota Yaris Hybrid is uitgerust met Toyota's bekende hybride-aandrijflijn van de vierde generatie en leverbaar voor prijzen die beginnen bij 21.195 euro.

De Toyota Yaris is een succesnummer van Toyota, al sinds zijn debuut in 1999 en het winnen van de Europese Auto van het Jaar-verkiezing in 2000. Sindsdien groeiden de jaarlijkse verkopen voortdurend. Vorig jaar verkocht Toyota in Europa 224.000 exemplaren van de derde generatie Yaris. Daarmee was de Yaris goed voor 22 procent van alle Toyota verkopen in Europa en een marktaandeel van bijna acht procent in het segment.

De nieuwe Toyota Yaris zet dit succes voort, ook in Nederland. In nog geen maand tijd noteerde Toyota Nederland al 2.500 orders. Vanaf de zomer van 2021 krijgt de Yaris gezelschap van de Yaris Cross, een compacte en krachtige SUV die ook als Hybrid leverbaar wordt. Hiermee zal de populariteit van de Yaris alleen maar toenemen. Ook de Yaris Cross zal geproduceerd worden bij Toyota Motor Manufacturing France.

Toyota ontving onlangs een SAFETYBEST-award 2021 voor de centrale airbags van de nieuwe Yaris, een veiligheidsprimeur in het B-segment. De centrale airbags zijn standaard, net als alle actieve veiligheidssystemen van de nieuwste generatie Toyota Safety Sense, waaronder een aantal andere veiligheidsprimeurs in het segment zoals bijvoorbeeld het standaard aanwezige pre-collision system op kruisingen. Dit systeem detecteert bijvoorbeeld naderende voetgangers en auto's en kan remmen indien nodig. Ook Full Range Adaptive Cruise Control en Emergency Steering Assist zijn voorbeelden van de uitgebreide standaard aanwezige actieve veiligheidssystemen van de Toyota Yaris.

