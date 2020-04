Toyota prijst nieuwe Yaris

15 april 2020 | Toyota geeft de prijzen van de nieuwe Yaris vrij, de eerste compacte Toyota die ontworpen is volgens de filosofie van Toyota New Global Architecture, TNGA. Die ontwerpfilosofie staat voor rijplezier, een spannend design, alle veiligheid en een hoog comfort. Als pionier op het gebied van hybridetechnologie levert Toyota de nieuwe 5-deurs Yaris uiteraard ook als extra zuinige Hybrid met een CO2-uitstoot vanaf 86 gr/km (voorlopig WLTP-cijfer). Vanaf 15 april 2020 is de nieuwe Toyota Yaris te bestellen. De prijzen beginnen bij 17.895 euro. De gelimiteerde en extra complete First Edition is er vanaf 21.395 euro.

De nieuwe Toyota Yaris is iets korter dan zijn voorganger (-5 mm), maar heeft een langere wielbasis (+50 mm). De wielen (standaard 15-inch) staan op de hoeken van de carrosserie. Door de langere motorkap en verder naar achteren geplaatste A-stijlen van de carrosserie ziet de Yaris er dynamischer uit dan voorheen. Ook de lagere daklijn draagt hieraan bij. Door het lagere zwaartepunt van het nieuwe GA-B-platform profiteert de bestuurder bovendien van meer dynamische rijeigenschappen.

Het veiligheidspakket Toyota Safety Sense 2.0 is ongeacht de gekozen uitvoering standaard. Dit bestaat uit actieve veiligheidssystemen zoals full-range Adaptive Cruise Control, Lane Trace Assist, Road Sign Assist met snelheidsassistent en Pre-Collision System. Toyota rust de nieuwe Yaris verder uit met een centrale zijairbag voorin. En ook een knieairbag is standaard. Deze brengt het totale aantal airbags op acht. De Executive en Launch Edition zijn ook voorzien van Blind Spot Monitor en Lane Change Assist.

Naast een totaal nieuwe Hybrid aandrijflijn, introduceert Toyota tevens een volledig nieuwe 1.5 VVT-i benzinemotor met 121 pk. Tijdelijk bedraagt de meerprijs voor een 1.5 VVT-i 500 euro ten opzichte van de 1.0 VVT-i. Hiermee is de 1.5 VVT-i leverbaar vanaf 19.995 euro als Active-uitvoering. Toyota levert de nieuwe Yaris als 1.0 VVT-i met 53 kW / 72 pk.

De nieuwe Toyota Yaris is leverbaar vanaf 17.895 euro. Dat betreft de Comfort-uitvoering. Standaard is deze uitgerust met onder andere airconditioning, elektrische ramen voor en LED verlichting achter. De nieuwe Yaris wordt standaard uitgerust met Toyota Safety Sense systemen zoals Adaptive Cruise Control en Lane Trace Assist. Al vanaf de Active-uitvoering is een achteruitrijcamera en het Toyota Touch 2 multimediasysteem met Apple CarPlay, Android Auto en digitale radio (DAB+) standaard.

Als Hybrid is de Yaris uitgerust met een nieuwe 1,5-liter 3-cilinder Atkinson-benzinemotor die afgeleid is van de grotere 2.0 en 2.5 Hybrid-aandrijflijnen uit respectievelijk de Toyota Corolla en RAV4. Het systeemvermogen bedraagt 85 kW / 116 pk. De CO2-uitstoot is vanaf 86 gr/km (voorlopig WLTP-cijfer) relatief laag. De benzinemotor heeft een hoge verbrandingssnelheid. Hierdoor levert de motor volgens de technici een hoog koppel bij lage toerentallen en is de brandstofefficiency verbeterd. De nieuwe Yaris Hybrid is leverbaar vanaf 21.195 euro.

Om de introductie van de nieuwe generatie Yaris kracht bij te zetten, presenteert Toyota de Yaris First Edition. Deze speciale introductie-uitvoering van de nieuwe Yaris is te herkennen aan de standaard LED-verlichting (koplampen, achterlichten, mistlampen vóór en knipperlichten) en speciale 16-inch lichtmetalen velgen, type 'machined'. De bestuurder heeft een 7-inch digitaal instrumentarium voor zich en beschikt over een Toyota Touch 2 multimedia- en navigatiesysteem met Apple CarPlay, Android Auto, DAB+ en drie jaar gratis kaartupdates. Ook Smart Entry met startknop, airconditioning (op Hybrid automatisch) en elektrische ramen achter zijn aanwezig. De nieuwe Yaris First Edition is als 1.5 VVT-i al leverbaar vanaf 21.395 euro.

Ook de Launch Edition, de meest uitgebreide variant van de nieuwe Yaris, is gelimiteerd. Toyota baseert deze uitvoering op de Executive, een uitvoering met onder meer 2-zone automatische airconditioning, LED-interieurverlichting, sportstoelen met halflederen bekleding, Toyota Safety Sense uitgebreid met Blind Spot Monitor en Lane Change Assist, een 10,2-inch Head-Up Display en 17-inch lichtmetalen velgen 'Style'. De Yaris Launch Edition is te herkennen aan zijn speciale lakkleur 'Coral Red' met zwart dak. De kleur 'Coral Red' keert terug in het interieur. De prijzen van de Launch Edition beginnen bij 28.095 euro en is er dan direct als 1,5-liter Hybrid-aandrijflijn met 85 kW / 116 pk.

Naar verwachting staat de nieuwe Toyota Yaris vanaf zomer 2020 bij de Toyota dealer. Per 15 april is de nieuwe generatie Yaris echter al te bestellen bij de Toyota-dealer. Binnen enkele weken is het ook mogelijk online een pre-order te plaatsen voor de nieuwe, gelimiteerde Yaris First Edition voor koop of Private Lease via Toyota.nl.

