Toyota onthult Limited Editions van GR Yaris

De nieuwe uitvoeringen zijn ontwikkeld op basis van conceptversies die eerder zijn getoond op de Tokyo Auto Salon 2023. Coureurs Sébastien Ogier, die twee van zijn acht WRC-coureurstitels won met TGR-WRT, in 2020 en 2021, en Kalle Rovanperä, de winnaar in 2022 en 2023, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling. Wens van Akio Toyoda

Beide modellen begonnen als wens van Toyota Motor Corporation Chairman en Master Driver Akio Toyoda - alias "Morizo" - om zijn respect en dankbaarheid uit te drukken aan de coureurs "die onze auto's in rally's verder verbeteren" en aan de teams, de rallyorganisatoren en de fans van de sport. Nieuwe rijmodi

In elke auto zijn de modi "Gravel" en "Track" van de standaard GR Yaris vervangen door nieuwe instellingen die de persoonlijke voorkeuren van de rallycoureurs op het gebied van weggedrag en prestaties weerspiegelen. Daarnaast heeft elk van de speciale versies een onderscheidend nieuw exterieur en interieur. Beide auto's worden aangedreven door de nieuwste ontwikkeling van de 1,6-liter driecilinder turbomotor van de GR Yaris, die 280 DIN-pk en 390 Nm koppel levert, gekoppeld aan een intelligente handgeschakelde zesversnellingsbak (6iMT).

Ogier Edition

De Ogier Edition GR Yaris heeft twee nieuwe AWD-modi: Morizo en Seb. De Morizo-modus is ontwikkeld door Morizo (Akio Toyoda) op basis van zijn ervaringen met rallyrijden. Hij is gekalibreerd om consistente racetijden te leveren bij accelereren, gedeeltelijk accelereren en remmen. De Seb-modus, ontwikkeld door Ogier, maakt gebruik van het Torsen sperdifferentieel voor en achter en vierwielaandrijving om het koppel naar de achteras te verdelen, zodat de achterkant van de auto met relatief gemak kan uitbreken.

De carrosserie van de Ogier Edition heeft een speciale matte Stealth Grey laklaag en is voorzien van de Franse vlag (het thuisland van Ogier) op het radiatorrooster en de 18x8J BBS lichtmetalen velgen. De voorspatborden zijn voorzien van WRC-stickers.

Unieke achterspoiler en blauwe remklauwen

Tot de opvallende details behoren ook een nieuw ontworpen CFRP-achterspoiler en blauw gespoten remklauwen. TOYOTA GAZOO Racing stickers zijn aangebracht op de linker- en rechterportieren en een Ogier Edition logo op de achterklep.

Binnenin is er een gedenkplaat voor de WRC-overwinning aan de passagierszijde van het instrumentenpaneel en contrasterende blauwe, grijze en rode stiksels (ter ere van de Franse nationale kleuren) op het stuurwiel. Grijze stiksels zijn gebruikt voor de schakel- en handremgrepen en de stoelbekleding.

Bij beide speciale edities is het digitale instrumentarium van de GR Yaris aangepast en zijn de nieuwe rijmodi, Morizo en Seb, opgenomen, samen met de normale stand voor het AWD-systeem.

Rovanperä Edition

De Rovanperä Edition heeft een unieke Donut-modus, speciaal ontwikkeld voor de jongste kampioen van het WRC, die zeer bedreven is in driften en het maken van donuts. De nieuwe modus stuurt het koppel met name naar de achterwielen.

Deze GR Yaris-versie biedt ook de Kalle Mode. Deze maakt gebruik van een uniek achterdifferentieel en Torsen limited-slip differentiëlen voor en achter voor lineaire rijeigenschappen. De achterkant van de auto kan krachtig uitbreken bij het ingaan van een bocht, waarna de voorkant zeer precies te plaatsen is met het gaspedaal.

Verstelbare achterspoiler en uniek differentieel

De auto heeft een exclusieve driekleurige lakafwerking, ontworpen door de ontwerper van Rovanperä's racehelm. WRC-stickers op de voorschermen en Toyota GAZOO Racing-stickers op de portieren en achterbumper en een Rovanperä Edition-badge op de achterklep maken het geheel af. Naast de BBS 18x8J velgen is de auto uitgerust met een CFRP-achterspoiler met verstelbare vleugel, die gedeeld wordt met de GRMN Yaris, en een constant sperdifferentieel achter.

In het interieur passen de bekleding en de stiksels van de bekleding opnieuw bij de nationale kleuren van de bestuurder, in dit geval blauw en grijs voor Finland. Net als bij de Ogier Edition herinnert een speciale plaquette aan de WRC-overwinning van Toyota GAZOO Racing.

Gelimiteerde aantallen

De Ogier en Rovanperä Editions worden in strikt gelimiteerde aantallen gebouwd. Prijzen en precieze details voor Nederland worden op een later moment bekendgemaakt.