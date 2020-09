Toyota Yaris GR

Toyota neemt Yaris GR in productie

2 september 2020 | Het eerste exemplaar van de krachtigste en snelste Toyota Yaris in serieproductie is een feit. Op 26 augustus jl. verliet deze op de rallysport geïnspireerde GR Yaris de volledig nieuwe productielijn van Toyota's Motomachi-fabriek in Toyota City, Japan. De Toyota GR Yaris met 4x4-aandrijving is uitgerust met een nieuwe 3-cilinder 1.6 turbobenzinemotor die 192 kW / 261 pk en 360 Nm levert en hiermee de krachtigste 3-cilinder productiemotor ter wereld is.

