Toyota maakt prijzen vernieuwde Yaris bekend

De prijslijst begint bij de Yaris Comfort. Standaard beschikt de Yaris over veiligheids- en assistentiesystemen, met onder meer Full Range Adaptive Cruise Control, Lane Trace Assist, Road Sign Assist en Automatic High Beam. Op het gebied van infotainment is de Yaris uitgerust met standaard het 9 inch grote Toyota Smart Connect-systeem met draadloos Apple CarPlay en Android Auto, vier speakers en twee USB C-aansluitingen. De Yaris Comfort beschikt standaard over airconditioning met een pollenfilter en als Hybrid zelfs over Climate Control.

De prijzen van de Yaris Comfort beginnen bij 24.595 euro voor de 92 kW / 125 pk sterke 1.5 VVT-i benzineversie en 26.050 euro voor de 85 kW / 116 pk sterke Hybrid 115. De Private Lease-prijs van de Yaris Comfort Hybrid 115 begint bij 359 euro per maand.

Active

Een trede hoger op de prijslijst staat de Yaris Active. Ten opzichte van de Comfort wordt de uitrusting uitgebreid met 15 inch lichtmetalen velgen, een akoestische voorruit en mistlampen vóór. In het interieur krijgt ook de passagiersstoel hoogteverstelling en beschikt de bestuurdersstoel over een elektrisch verstelbare lendensteun. Het stuurwiel en de pookknop zijn bekleed met leder. De achterste zijruiten zijn nu ook elektrisch bedienbaar.

De Yaris Active is leverbaar vanaf 26.095 euro en 27.550 euro voor de Hybrid 115.

First Edition

Als First Edition wordt de uitrusting uitgebreid. Van buiten vallen de 16 inch lichtmetalen velgen op en het Privacy Glass voor de achterste zijruiten en achterruit. Ook de pianozwarte grille en LED-koplampen, -mistlampen, - knipperlichten en LED-dagrijverlichting vallen op. Als hybride-elektrische Hybrid 115 beschikt de Yaris First Edition over een aantal extra's, waaronder het 10,5 inch Toyota Smart Connect multimediasysteem, het Smart Entry-systeem, een zeven inch groot digitaal instrumentarium en een cloud based navigatiesysteem.

De prijzen van de First Edition beginnen bij 26.795 euro voor de 1.5 benzineversie en bij 29.795 euro voor de Hybrid 115.

Executive

Alle uitvoeringen vanaf de Yaris Executive beschikken over de nieuwe 96 kW / 130 pk sterke hybride-elektrische aandrijflijn: Hybrid 130. Naast deze aandrijflijn wordt de uitrusting uitgebreider ten opzichte van de First Edition. Zo beschikt de Yaris Executive over sportstoelen voor met half synthetisch lederen bekleding en stoelverwarming. Het stuurwiel is ook verwarmd en het instrumentarium wordt volledig digitaal en 12,3 inch groot. Ook krijgt de auto Climate Control met twee zones en nanoe X luchtzuivering. De veiligheidssystemen worden uitgebreid met Blind Spot Monitor met Rear Cross Traffic Alert, Lane Change Assist, intelligente parkeersensoren voor en achter en Safe Exit Assist. Aan het exterieur is de Yaris Executive te herkennen aan de 17 inch velgen, een pianozwart element op de achterbumper, pianozwarte raamlijsten en een sierlijst in de grille in 'dark chrome'.

De Yaris Executive is te bestellen vanaf 33.250 euro.

Optioneel is de Yaris Executive uit te breiden met het Premium Pack, bestaande uit een panoramadak met handmatig bedienbaar zonnescherm, JBL Premium Audio met 8 speakers, een geïntegreerd navigatiesysteem en een Head-Up Display. Dit pakket kost 1.795 euro.

GR Sport

Als sportieve topuitvoering keert ook de Yaris GR SPORT terug. Net als de Executive beschikt hij over de nieuwe Hybrid 130 aandrijflijn. De GR SPORT krijgt een speciaal afgesteld onderstel, waarbij niet alleen de veren, maar ook de dempers anders zijn afgesteld voor een sportiever karakter. De andere afstelling van de stuurbekrachtiging en de 18 inch lichtmetalen velgen met sportieve banden maken het af. Naast de speciale wielen is de GR SPORT te herkennen aan zijn speciale grille, de diffuser onder de achterbumper, een speciaal uitlaatsierstuk en GR SPORT logo's voor en achter.

De sportstoelen zijn in de GR SPORT bekleed met ultrasuede en synthetisch leder met rode stiksels. Het stuurwiel is bekleed met geperforeerd leder en ook hier komen de rode stiksels terug. Ook krijgt de auto Climate Control met twee zones en nanoe X luchtzuivering en de 12,3 inch grote digitale combimeter. De Yaris GR SPORT is te bestellen vanaf 33.750 euro.

Optioneel is de Yaris GR SPORT uit te rusten met het GR SPORT Plus Pack met een Panoramadak met handmatig bedienbaar zonnescherm, JBL Premium Audio met 8 speakers, een verwarmbaar stuurwiel, stoelverwarming voor de voorstoelen, Safe Exit Assist (SEA), Lane Change Assist (LCA), Blind Spot Monitor (BSM), Intelligente parkeersensoren voor en achter, Rear Cross Traffic Alert, Draadloos laden voor de telefoon, LED-interieurverlichting en een Smart Digital Key. Dit pakket kost 2.971 euro.

Launch Edition

Voor de introductie van de vernieuwde Yaris is er een speciale topversie ontwikkeld, de Launch Edition. Deze is luxueuzer dan de Yaris Executive en wordt geleverd in de drie kleuren, waaronder de nieuwe kleur Neptune Blue met een contrasterend zwart dak. Ook beschikt de Launch Edition over speciale 17 inch lichtmetalen velgen. In het interieur krijgt de Yaris Launch Edition sierlijsten in de kleur Neptune Blue en die kleur komt ook terug in de stiksels van de stoelbekleding. Een Head-up Display, een Smart Digital Key en een JBL Premium Audio geluidssysteem met 8 speakers maken de uitrusting compleet.

De Yaris Launch Edition is te bestellen vanaf 34.750 euro.

Nu te bestellen

De nieuwe Yaris is per direct te bestellen. De eerste exemplaren staan in maart in de Nederlandse Toyota-showrooms. Net als voor elke Toyota geldt ook voor de nieuwe Yaris een garantietermijn tot 10 jaar en 200.000 kilometer als de auto bij een officiële Toyota-dealer of Erkend Reparateur onderhouden wordt.